Tako to delajo Japonci: na prodaj "novi" cesarski boeing #foto

Japonska vlada prodaja enega najbolje ohranjenih in vzdrževanih boeingov 747, ki sta ga v zadnjih 28 letih uporabljala premier in cesar Japonske. Japonski air force one bo pred prodajo dobil novo barvo, celovit servis in večinoma novo notranjost skupaj z VIP-prostori, kljub svoji starosti pa je zaradi nadstandardnih servisnih tretmajev in izredno majhne količine letalskih ur primerljiv z novim tovarniškim letalom.

Foto: Japonske letalske obrambne sile

V službi kar štirinajstih japonskih premierjev

Letalske družbe ali bogati posamezniki se že pripravljajo na nakup tega brezhibnega boeinga 747-400 VIP. Vsekakor ne gre za običajno letalo, saj so ga v zadnjih tridesetih letih za poti uporabljali japonski premierji in cesar Japonske.

"Jumbo jet" s serijsko številko 24730 je bil kot del japonskih zračnih obrambnih sil označen s kodo 20-1101. Ob pogledu v register je razvidno, da ima letalo zdaj novo številko N7474C, izdelano pa je bilo leta 1991. Še bolj osupne podatek o številu letalskih ur - ima jih vsega 16.332. Za 28 let staro letalo je to vsekakor zelo malo, večino teh pa je nabral v testnih poletih, s katerimi so skrbeli, da je bilo letalo vedno operativno in pripravljeno na polet.

Letalo je v 28 letih vzletelo vsega 318-krat in se ustavilo na 269 lokacijah v stotih državah. Do zdaj je služilo kar štirinajstim japonskim premierjem.

Notranjost bo v celoti zamenjana

Na spodnjih fotografijah sicer ni prodajano letalo. Namenjeni sta le pomoči pri prodaji, saj naj bi notranjost v celoti zamenjali. Vgradili naj bi enako konferenčno sobo in spalnico, kot je vgrajena v nekdanji prestižni boeing 747, ki ga je uporabljala katarska kraljeva družina.

V letalu je tudi državniška soba, ki je zaradi varnostnih razlogov niso nikoli pokazali javnosti. Tudi to bodo odstranili, hkrati pa bo zamenjana tudi posebna VIP-loža. Letalo bo v notranjosti praktično novo, saj bodo zamenjali tudi kopalnico, spalnico in pisarno ter namestili novih 85 razkošnih sedežev.

V nasprotju s številnimi VIP-letali ima to zelo všečno notranjost, namenjeno udobju, ne razkazovanju prepogosto kičastih dodatkov. Kupec bo tako lahko užival v mešanici prvega in poslovnega razreda, imel bo dovolj prostora za delo in več sejnih sob za opravljanje sestankov kar med poletom.

Na prodaj bo tudi drugi ''jumbo jet''

Zgoraj opisani 747-400 je eden izmed dveh, ki so ju uporabljali najvišji predstavniki države. V večini primerov sta na pomembne poti poletela oba, zato so se Japonci odločili za zamenjavo obeh. Prvi boeing 777-300ER je že lani poleti prešel v roke Japoncev in uradno začel opravljati storitve aprila letos. Drugi, enak model bo dostavljen letos decembra in po preobrazbi pripravljen na uporabo.

Tudi drugo letalo 747-400 je že v Združenih državah Amerike in čaka na začetek prodaje. Tudi to bodo pred prodajo povsem prenovili in pripravili za kupca.

V njem se je vozilo štirinajst premierjev

Zanj želijo iztržiti 28 milijonov evrov, kar je skoraj toliko, kot stane srednje veliko zasebno letalo challenger 650. Še največja težava je drago vzdrževanje letala takšne velikosti, številne države pa pospešeno zamenjujejo svoja državniška letala za najnovejši 747-8i ali model 777. Kljub temu kupcev za najverjetneje najbolje ohranjenega in servisiranega boeinga 747 ne bo manjkalo.

Foto: Japonske letalske obrambne sile