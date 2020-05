Tako so predali prvega, danes osrečijo 20 voznikov na dan

Pred 70 leti se je rodila nova tradicija - v Porschejevi tovarni Zuffenhausen so kupcu kar pred vrati tovarne predali novega športnega 356. Še danes se kupci odločajo za sledenje tej tradiciji in svojega novega porscheja pridejo iskat pred proizvodni obrat.

Od prve osebne predaje na parkirišču proizvodnega obrata bo natanko 70 let minilo 26. maja. Ottomar Domnick je osebno prišel po svojega srebrnega 356 s komisijsko številko 5001. 43-letni Domnick, specialist nevrologije in psihiatrije, je tako postal prvi kupec v Nemčiji. Še preden so mu predali ključe, je sedal na sovoznikov sedež svojega novega avtomobila, skupaj s slovitim tovarniškim voznikom Herbertom Lingeem pa sta naredila še test pred predajo ključev.

Prečrtali znak VW in napisali Porsche-Sport

Linge je pri Porscheju šolo vožnje zagnal aprila leta 1943 in bil eden prvih mehanikov, ki so ga pri Porscheju zaposlili po vrnitvi Tako sta svoj model 356 A 1500 GS carrera speedster prevzela dirkača Frankenberger in Hanstein leta 1957. Foto: Porsche iz Gmünda v Avstriji ob koncu leta 1949. Še danes se spomni praktično vsake predaje vozila iz tistih časov. "Ko je Ottomar Domnick prišel po svojega 356, je to praznoval, čeprav je bil praktično vsak dan v tovarni in nadzoroval napredek na svojem avtu. Pri predaji športnega avta se je za kratek čas tam ustavil tudi Ferry Porsche," je dogodek opisal Linge.

Domnickova fundacija, ki upravlja Ottomarjevo premoženje, ima še vedno v lasti prvoten obrazec o naročilu in na njem izpisano zgodovinsko prvo komisijsko prodajno številko. Naročilo so morali namreč izvesti pri prodajalcu Volkswagnovih avtov. V Nemčiji takrat Porsche namreč ni imel prodajnih salonov ali uradnih prodajalcev, zato so to izvedli kar Volkswagnovi prodajalci. Na vrhu naročilnice so prečrtali znak VW in ga zamenjali z napisom Porsche-Sport.

Tako sta leta 1962 356 B coupe prevzela Harald Wagner in Alfried Krupp. Foto: Porsche

Tudi do 20 prevzemov na dan

Uli Hoeneß je iz rok Haralda Wagnerja leta 1973 prevzel ključe svojega 911 carrera RS 2.7 coupe. Foto: Porsche Po 70 letih lahko vsak kupec svoj novi avto prevzame na sedežu podjetja. Številni se odločijo za ta korak, saj je prevzem novega porscheja v tem primeru nekaj posebnega. "Najvznemirljivejši del prevzema avtomobila je dejstvo, da kupec svojega avtomobila v živo ni še nikoli videl. Kupec konfigurira svoj avtov v Porschejevem prodajnem centru skupaj s svetovalcem in vidi le barvne kombinacije na slikah ali kartončkih. Ko prevzame svojega porscheja, ga prvič vidi v živo. To je poseben dogodek, ekskluzivno rezerviran za kupca ob predaji ključev," je razložil Tobias Donnevert, vodja predaje avtov v tovarni in vodja personalizirane prodaje.

A če je bil prevzem avtomobila pred tovarno Zuffenhausen nekoč redkost, je danes povsem drugače. Lani je svoj avtomobil na takšen način prevzelo 2.500 kupcev. Na dan so tako predali približno dvajset avtov. Nekoliko bolj priljubljen je prevzem pred tovarno v Leipzigu, kjer so lani predali skoraj 3.000 avtov.

Kupec si lahko pred predajo ključev ogleda proizvodnjo in potek izdelave modela 911 ter obišče Porschejev muzej v Leipzigu. Najdrznejšim omogočijo tudi vožnjo po tovarniškem dirkališču, kjer lahko preizkusijo tudi druge modele in iščejo meje oprijema.