… leta 2012 sta najboljša slovenska veslača Iztok Čop in Luka Špik na olimpijskih igrah v Londonu v dvojnem dvojcu osvojila bronasto medaljo. Danes sta oba glavna akterja že športno upokojena. Pravzaprav je bila olimpijska tekma v Londonu za Iztoka Čopa zadnja v njegovi profesionalni karieri.

Iztok Čop in Luka Špik sta z bronasto medaljo obeležila 20. obletnico prve medalje za samostojno Slovenijo. Leta 1992 sta namreč Iztok Čop in Denis Žvegelj v Barceloni prav tako osvojila bron. "Če bi mi to kdo pred 14 dnevi ponudil, bi z veseljem sprejel. Danes pa je nekaj grenkega priokusa, saj pogoji niso bili enakovredni," je takoj po tekmi povedal Čop in še dodal: "Začela sva svojo tekmo, bal sem se, da bo Luka kaj odlomil, tako je začel. Na koncu sva plačala tudi malo davka za ta hiter začetek, a vesel sem, da se je zadnja tekma izšla tako."

Vesela brona, a vseeno je bilo nekaj grenkega priokusa

Slovenska veslača sta v velikem finalu v Londonu napadala od samega začetka, vendar pa sta ju na koncu prehitela novozelandska in italijanska tekmeca. Po tekmi sta oba v en glas razlagala, da razmere na progi niso bile najbolj regularne. Čeprav sta oba morda pričakovala nekoliko več, sta bila na koncu nad bronom oba zadovoljna.

Leta 1992 je Jackie Joyner-Kersee v Barceloni osvojila drugo zlato v sedmeroboju.

Bolehala je za kronično astmo, potem pa osvojila šest olimpijskih medalj

Leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni je ena najbolj uspešnih atletinj Jackie Joyner-Kersee osvojila svojo drugo zaporedno zmago v sedmeroboju. S tem pa je postala prva atletinja, ki je uspela osvojiti dve zaporedni zlati medalji na olimpijskih igrah. Jackie, ki je v otroštvu premagala kronično astmo, je v svoji bogati karieri osvojila šest olimpijskih medalj, in sicer tri v sedmeroboju in tri v skoku v daljino.

Zgodilo se je še:

Leta 1936 je Sylvere Maes iz Belgije zmagal na 30. Dirki po Franciji.

Leta 1948 je Južna Koreja odigrala prvo mednarodno tekmo v njeni zgodovini, ko je v Londonu premagala Mehiko s 5:3.

Leta 1948 je Italija v Brentfordu v Angliji z 9:0 premagala ZDA, kar je najvišja zmaga v njeni zgodovini.

Leta 1980 so ameriški plavalci na državnem prvenstvu porušili tri svetovne rekorde.

Leta 1987 so v finalu pokalu Fed Nemke premagale Američanke.

Leta 2002 je Nastja Čeh s Club Bruggeom osvojil belgijski superpokal. Louvieroise je premagal po strelih z bele točke s 5:4. Po rednem delu igre je bilo 1:1, zadetek za črno-modre pa je zabil prav Ptujčan.

Leta 2006 sta se na treningu madridskega Reala stepla Danec Thomas Gravesen in Brazilec Robinho. Takratni trener ekipe Fabio Capello je oba petelina kaznoval z začasno izključitvijo iz ekipe.

Leta 2006 je Gorica na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostovala v Bukarešti pri Steaui in izgubila z 0:3 ter s skupnim izidom 0:5 izpadla iz tekmovanja, medtem ko so se Romuni pozneje celo uvrstili v skupinski del elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Leta 2007 je Tonči Žlogar na tekmi kvalifikacij za pokal UEFA med Anorthosisom in Vardarjem v Larnaki zabil edini gol na tekmi in poskrbel za zmago Ciprčanov z 1:0. Zadel je v 53. minuti.

Rodili so se:

1942 – nizozemski nogometni trener Leo Beenhakker

1954 – nekdanji severnoirski nogometaš Sammy McIlroy

1968 – nekdanji nemški nogometaš Stefan Effenberg

1969 – nekdanji portugalski nogometaš Fernando Couto

1972 – nekdanji nogometaš iz Savdske Arabije Mohamed Al-Deayea

1973 – nekdanji belgijski nogometaš Eric Deflandre

1975 – nekdanji brazilski nogometaš Mineiro

1976 – ameriški umetnostni drsalec Michael Weiss

1976 – slovenski nogometaš Martin Klešnik

1978 – srbski nogometaš Goran Gavrančić

1979 – slovenski nogometaš Aleš Puš

1980 – hrvaški nogometaš Ivica Banović

1982 – portugalski nogometaš Helder Postiga

1982 – slovenski nogometaš in trener Luka Elsner

1984 – italijanski nogometaš Giampaolo Pazzini

1988 – slovenski smučarski skakalec Robert Hrgota