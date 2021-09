Ta renault se kmalu poslavlja s cest, a naslednik je znan

Renault sodi med avtomobilske znamke, ki se zelo aktivno pripravljajo na prehod na električna vozila. S tem pa se bodo iz ponudbe poslovili tudi nekateri obstoječi modeli, ki jih bodo nasledila povsem nova vozila na električni zasnovi. Tak primer bo tudi renault kadjar, ki kot brat nissana qashqaia sicer ni sodil med najbolj opazne avtomobile Renaultove znamke.

Kadjar ne bo dobil klasičnega naslednika, je za britanski Autoexpress povedal Gilles Le Borgne, podpredsednik področja inženiringa pri Renaultu.

Za električni megane e-tech electric je Renault predstavil tudi nov infozabavni vmesnik na Googlovi operacijski osnovi. Foto: Renault

Električni SUV ne bo imel štirikolesnega pogona, zato pa do 500 kilometrov dosega

Po njegovih besedah Renault že razvija povsem nov električni avtomobil, ki bo sodil med nedavno razkritega megana e-tech electric in nissana ariyo. Ta novi renault bo prihajal s platforme CMF-EV, ki omogoča izdelavo avtomobilov z dolžino do 4,7 metra in medosno razdaljo do 2,78 metra. To je občutno več kot trenutno meri kadjar; to je v dolžino 4,48 metra, medosje pa znaša 2,6 metra.

Kapaciteta baterije bo od 60 do največ 87 kilovatnih ur, moč polnjenja pa do 130 kilovatov. Doseg z večjo baterijo naj bi znašal do okrog 500 kilometrov. Z razliko od ariye pa ta Renaultove športni terenec ne bo opremljen z dvema elektromotorjema in tako ne bo nudil štirikolesnega pogona.

Pri Renaultu so že z napovedmi prejšnjih modelov - tak primer je električni renault 5 kot naslednik zoeja - izpostavili precej tanjše baterije. To lahko zagotavlja več prostora za potnike. Del notranjosti bo tudi nov infozabavni vmesnik, ki za osnovo uporablja Googlov Androidni sistem.