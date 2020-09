Ta novi mercedes bo zamujal vsaj eno leto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz vsaj v Sloveniji še ni začel s prodajo svojega prvega namenskega električnega avtomobila EQ C, tudi pri naslednjem modelu pa bo prišlo do zamaknitve lansiranja na evropske trge. To je model EQ A, Mercedesova različica kompaktnega električnega avtomobila, kakršen bo tudi novi volkswagen ID.3.

Sprememba zaradi druge proizvodnje lokacije modela EQ B

Pri Mercedesu so morali namreč spremeniti načrte glede proizvodnih lokacij svojih novih električnih modelov. Avtomobil EQ B so nameravali izdelovati v Smartovi tovarni Hambach v Franciji, ki pa jo bodo najbrž prodali in zaradi teh dogovarjanj se selitev proizvodnje EQ B seli v Nemčijo.

EQ A, najcenejši električni mercedes, bo tako na trg prišel vsaj z enoletnim zamikom. Pri Mercedes-Benzu prav tako načrtujejo modela EQ S in EQ E.