Ta mesec se je že 38 voznikov zbudilo brez svojega vozila

Med pogostimi kaznivimi dejanji so prav tatvine in odvzemi motornih vozil ter vlomi v vozila. V Sloveniji letno ukradejo oziroma odvzamejo med 900 in 1.100 motornih vozil, od tega več kot 60 odstotkov na območju Policijske uprave Ljubljana. Večina avtomobilov je v Sloveniji ukradenih med 23. uro zvečer in 5. uro zjutraj.

Junij, ki se počasi končuje, policijski seznam pa ta mesec beleži 38 ukradenih vozil. Ne dogaja se samo v večjih mestih in lastnikom prestižnih znamk. Žrtev tovrstnega kriminala je lahko prav vsak.

Kaj storiti, da vaš avtomobil ne bo postal žrtev tatvine?

Za varnost svojega avtomobila lahko največ naredite sami. Foto: Getty Images

Ne parkirajte na neosvetljenih ulicah in parkirnih prostorih. Uporabljajte urejena parkirišča, garaže in garažne hiše.

Ko zapuščate vozilo, izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice, zavrtite volan, da se zaskoči volanska ključavnica, zaprite vsa okna in zaklenite vrata vozila. Pri tem ne pozabite na prtljažnik. Vozilo zaklenite, tudi če ga parkirate v zaklenjeni garaži. V njem ne puščajte dokumentov in predmetov. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce.

Če jo imate, dosledno uporabljajte alarmno napravo, ključavnico za volan ali menjalnik ter druge varnostne naprave.

Ključev tudi doma ne puščajte na vidnem mestu. Storilec lahko namreč ob morebitnem vlomu v vaš dom najde tudi ključe in odpelje še vozilo.

Kaj storiti, če vam ukradejo vozilo? Najprej se prepričajte, ali je vozilo res ukradeno. Ste pregledali okolico in se prepričali, da niste pozabili, kje ste ga pustili? Najprej takoj obvestite policijsko postajo na številko 113 in o svojem vozilu ter predmetih v njem navedite čim več podatkov oziroma značilnosti, po katerih bi vozilo oziroma predmete prepoznali. Če ste pri tatvini opazili storilca, poskušajte navesti čim več podatkov o njem.

Katero avtomobilsko zavarovanje krije vrnitev stroškov zaradi kraje vozila?

Zavarovanje avtomobila ni nepotreben strošek, ampak zanesljiva varovalka pred finančnimi težavami. Foto: Getty Images

Zakon nam ne zapoveduje, da pri izjemno nizkih temperaturah nosimo topla oblačila, pa se nam vseeno to zdi precej dobra ideja.

Tudi avtomobilsko kasko zavarovanje ni obvezno, pa je kljub temu to ena najmodrejših odločitev, ki jo lastnik vozila lahko sprejme. Ena večjih napak lastnikov avtomobilov, ko razmišljajo o avtomobilskem zavarovanju, je prav mnenje, da ni vredno denarja. Na plačilo kasko zavarovanja ne bi smeli gledati kot na nepotreben strošek, ampak kot na varovalko, ki vas bo rešila pred morebitnim finančnim zlomom.

Če boste brez kasko zavarovanja, vaša absolutna previdnost ne bo dovolj. Potrebovali boste tudi vedno nadvse ugodno konstelacijo zvezd in neizmerno srečo. Ker vam tega nihče ne more zagotoviti, si zagotovite zavarovanje pred različnimi nevarnostmi, da v težkih trenutkih ne boste sami.

Z zakonom je predpisano avtomobilsko zavarovanje odgovornosti. Krije materialno in nematerialno škodo, ki jo povzročitelj nesreče povzroči tretjim osebam oziroma na stvareh. Za nematerialno škodo oziroma za odškodnino za telesne poškodbe povzročitelja pa poskrbita dodatno zavarovanje AO-plus ter nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu, za škodo na vašem vozilu in tatvino vozila pa poskrbi kasko zavarovanje.

Kako star avto je še primeren za kasko zavarovanje?

Kasko zavarovanje je primerno tudi za starejša vozila. Foto: Getty Images

Če bi svoje vozilo radi obvarovali pred škodo zaradi vremenskih pojavov, tatvine, razbitega stekla, naleta živali, poškodb na parkirišču in drugih dogodkov, je avtomobilsko kasko zavarovanje odlična izbira, saj krije večino škode, ki jo vozilo utrpi med vožnjo ali v mirovanju.

Katere nevarnosti boste izbrali, je odvisno od vaših potreb in načinov uporabe vozila. Kasko je smiseln za vozila do osem let starosti, za službena vozila, za starejša vozila višje vrednosti. Če ste avtomobil kupili na leasing ali posojilo, je kasko zavarovanje obvezno, saj vas k temu obvezuje leasingodajalec ali banka.

Zanj se odločite tudi, če avtomobil veliko uporabljate, če nimate denarja za nenadna popravila škode ob nesrečah in če avtomobil vozi več različnih oseb. Višina premije se s starostjo avtomobila znižuje.

Različni paketi za različne potrebe

Se radi vozite po odročnih poteh ali ste bolj mestni voznik? Koliko kilometrov prevozite vsako leto? Vse to vpliva na odločitev, katera kritja kasko zavarovanja boste izbrali. Foto: Getty Images

Lastniki novih avtomobilov se večinoma odločajo za SPLOŠNI KASKO, medtem ko se lastniki bolj "zrelih" avtomobilov (vozila, starejša od osem let) odločajo za različne kombinacije kritij, tako imenovana DELNA KASKO kritja.

Paket SPLOŠNI KASKO krije večino škode, ki nastane na vozilu neodvisno od voznikove volje med upravljanjem ali v stanju mirovanja. Od zavarovanja avtomobilske odgovornosti se razlikuje v tem, da krije povzročeno škodo na zavarovančevem vozilu in ne škode, ki je povzročena tretjim osebam.

Delež škode, ki ga bo zavarovanec kril sam oziroma tako imenovana odbitna franšiza, je izražena v odstotkih zavarovalne vsote (glede na nabavno vrednost novega vozila) in lahko znaša od 0,5 odstotka do osem odstotkov.

S paketom DELNI KASKO lahko svoj avto zavarujete za izbrane poškodbe – kot so na primer stekla, svetila, ogledala, trk z divjadjo ali domačimi živalmi, tatvina ali izguba avtomobilskih ključev ter odtujitev registrske tablice.

Zavarovanje DELNI KASKO je namenjeno lastnikom vozil, ki ocenijo, da zaradi nizke vrednosti vozila sklepanje splošnega avtomobilskega kaska iz stroškovnega vidika ni več smiselno, in lastnikom vozil, ki zaradi visoke vrednosti vozila želijo še večjo stopnjo varnosti pri tveganjih, ki jim je vozilo najpogosteje izpostavljeno. Nekatera zavarovanja lahko sklenete skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska.

Zavarovalnica GENERALI je pripravila naslednji izbor nevarnosti:

kraja (vozila in delov vozila); kraja vozila; parkirišče; steklo; svetlobna telesa in ogledala; živali (divjad in domače živali); nadomestno vozilo; toča; poškodbe vozila zaradi požara, neposrednega udara strele, viharja, potresa, poplave, objestnega dejanja tretjih oseb; promet; ključi in registrske tablice; dodatna oprema, prtljaga in druge stvari; dodatno strojelomno zavarovanje (delovna vozila in naprave).

UGODNOSTI: Vračilo desetih odstotkov letne kasko premije

Ste za to, da vam zavarovalnica povrne deset odstotkov letne premije za kasko zavarovanje? Foto: Getty Images Kot lastnik osebnega avtomobila lahko v določenih primerih dobite povrnjene deset odstotkov kasko premije.

Zavarovalnica GENERALI je za varne voznike brez kasko škode uvedla vračilo desetih odstotkov plačane letne kasko premije (pri splošnem ali delnem kasku). Vračilo izvedejo ob poteku trajanja enoletne zavarovalne police. Do zdaj so skupaj vrnili že več kot osem milijonov evrov.

Izkoristite lahko tudi družinski popust, bonus pri plačilu premije (z vsakim letom brez škode je mogoče pridobiti pet odstotkov nižjo premijo), popust za izkušene voznike, popust na število dodatnih kritij, paketni popust ter popust za voznike invalide.