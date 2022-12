Švica se pripravlja na zimo: med rešitvami prepoved vožnje z e-avti

Kot poroča več švicarskih medijev, ki se opirajo na neimenovani vir, naj bi v osnutku zakona predlagali omejitve ali popolno prepoved vožnje električnim avtomobilom v primeru izpadov električne energije. "Zasebna raba električnih vozil bo dovoljena le na nujnih poteh (kot na primer profesionalnim aktivnostim, nakupovanju, obisku zdravnika, obisku verskih dogodkov, obisku sodišč)."

Omejili bi hitrost na avtocestah

Eden izmed ukrepov bi bilo tudi znižanje najvišje dovoljene hitrosti na avtocestah za električna vozila. Kot je še poročal Spiegel, Švica večino svoje električne energije pridobi iz hidroelektrarn, toda država obenem uvaža električno energijo iz Nemčije in Francije. Če bi se pojavile težave z uvozom električne energije, bi lahko v državi občutili pomanjkanje. Švica se očitno pripravlja na mogoče pomanjkanje električne energije in s tem tlakuje pot drugim evropskim državam. Je pa to opozorilo, da se morajo države bolje pripraviti na prihod povečanega števila električnih vozil, in obenem opozorilo Evropski uniji, da mora pred sprejetjem zakona o prepovedi prodaje vozil z motorji na notranje zgorevanje postoriti še veliko.

Prej bodo omejili vrsto drugih stvari

Prepoved ali omejitev vožnje električnim avtomobilom naj bi bil šele tretji ukrep proti primanjkovanju električne energije. Še pred tem naj bi omejili uporabo v gospodinjstvih (temperatura vode v pralnem stroju naj bi bila največ 40 stopinj Celzija). Prepovedali bi ogrevanje teras, uporabo pihalnikov listja, različne druge vrste ogrevanja na zunanjih površinah, s tem pa bi omejili tudi uporabo dvigal. V osnutku piše še, da bi omejili najvišjo resolucijo videoposnetkov, ki se predvajajo prek spleta, in tako zmanjšali porabo električne energije. Še vedno pa govorijo le o osnutku, ki bo najverjetneje prilagojen razmeram v državi in na trgu.