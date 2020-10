Svetovni rekord: poglejte koliko subarujev na enem mestu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lastniki Subarujevih avtomobilov so v ZDA postavili nov Guinnessov svetovni rekord po najbolj številčni paradi vozil te japonske znamke.

Kljub epidemiji koronavirusa covid-19 so uspeli v ZDA postaviti nov zanimiv avtomobilski mejnik. Še nikoli se na enem mestu ni zbralo toliko lastnikov avtomobilske znamke Subaru. Ta je v Evropi sicer zdrsnila na obrobje, ZDA pa so zanje še vedno najpomembnejši trg.

Nov Subarujev svetovni rekord za dobrodelni namen

Parado v Kaliforniji je sestavljalo 1.751 Subarujevih avtomobilov. Svetovni rekord so potrdili tudi predstavniki Guinnessa. Pred tem se je na enem mestu največ subarujev zbralo leta 2015 v Moskvi, ko pa jih je bilo “le” 549.

Dogodek je imel tudi humanitarno noto; namesto prodaje vstopnic za dogodek Subiefest so udeleženci oddali samoprispevke za dobrodelno organizacijo Feeding America, ki želi pomagati k odpravi lakote. Udeleženci so vplačali za 241.800 obrokov, še enkrat toliko pa jih bo dodala še organizacija sama in prek dveh ustanov bodo Američanom ponudili natančno pol milijona obrokov.

Kljub zavidanja vredni številki subarujev pa to ni bil največji shod vozil ene znamke. Leta 1995 se je namreč že zbralo 2.728 originalnih Volkswagnovih hroščev z zračno hlajenim motorjemm, leta 2008 v Nemčiji pa je na paradi vozilo kar 2.325 porschejev.

Foto: Subaru