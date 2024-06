V Slovenijo je iz daljne Japonske pripeljal novi suzuki swift, ki ostaja avtomobil kompaktnih mer in zaradi nizke mase pod eno tono tudi igrivega značaja. Letno jih bodo v Sloveniji prodali okrog 140, ob tem pa je zanimiv tudi položaj Suzukijeve znamke na našem trgu.

Suzuki je zanimiva avtomobilska znamka, ki vsaj v Evropi ne sodi med največje. Globalno pa so kljub temu eden pomembnih ustvarjalcev svetovnega avtomobilskega trga. Lani so globalno prodali več kot tri milijone avtomobilov, od tega veliko večino (skoraj dva milijona) v Aziji. Izkupiček v Evropi se je lani ustavil pri 226 tisoč avtomobilih, kar je zagotovilo 1,4-odstotni delež na trgu.

Med fizičnimi kupci je Suzuki v prvi deseterici

Od leta 2013 je v Sloveniji znamka Suzukijeva podružnica madžarske družbe Suzuki Magyar. Ob prevzemu je imela znamka na slovenskem trgu komaj zaznavni, to je 0,4-odstotni delež.

Rekordni letni izkupiček je znašal skoraj 1600 avtomobilov, lani se je ta ustavil pri 1141 avtomobilih. Med fizičnimi strankami sodi Suzuki v prvo deseterico znamk v Sloveniji. V povprečju je slovenski kupec tega avtomobila star krepko nad 50 let.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Presenetljivo velik delež štirikolesnega pogona

Zanimive so razlike med evropskim in slovenskim trgom, vsaj kar se tiče Suzukijeve znamke. Na evropski ravni je prodaja med modeli vitara, S-cross in swift dokaj enakomerno razporejena, v Sloveniji pa je uspešnost swifta precej slabša.

Lani je swift znotraj slovenske Suzukijeve prodaje predstavljal manj kot deset odstotkov. To pomeni 111 vozil, letos jih nameravajo prodati 120 – od tega okrog 80 že swiftov nove generacije. Med Slovenci je najbolj priljubljena vitara, ki kljub svoji relativni starosti ostaja med dvajsetimi najbolje prodajanimi modeli v Sloveniji.

Velika posebnost Suzukijeve znamke je velik del vozil s štirikolesnim pogonom. Ta je lani znašal kar 83 odstotkov, celo pri swiftu je ta znašal zavidljivih 46 odstotkov.

Japonska proizvodnja omejuje prodornost swifta

Prodaja novega swifta, ki bo zajemala predvidoma od 120 do 140 vozil letno, bo odvisna od razpoložljivih kapacitet. To je zdaj že druga generacija tega avtomobila, ki ga ne izdelujejo več na Madžarskem, temveč na Japonskem.

Vse to vpliva na dobavljivost avtomobilov in kvoto vozil, ki jo madžarski Suzuki sploh pošlje svojim zahodnim sosedom. Zaloge swifta so v Sloveniji praviloma razprodane.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Lažji od tone, krajši od 3,9 metra

Swift je dobil nekoliko spremenjeno zunanjost, kjer so Japonci poskušali doseči boljšo aerodinamiko in s tem nižje izpuste ter porabo goriva. Avtomobila v nasprotju z mnogimi tekmeci ne povečujejo, temveč ohranja zelo kompaktne mere.

Zdaj je daljši za 1,5 centimetra, kar dolžino vozila ohranja pri le 3,8 metra. Medosje meri 2,45 metra, prostornina prtljažnika pa je 265 litrov. Eden pomembnejših podatkov je masa vozila, ki jim jo je kljub blago hibridnemu pogonu uspelo zadržati pod eno tono. To je bil že v prejšnji generaciji povod za lahkotno in igrivo vožnjo swifta.

Na voljo je en motor

Za pogon tako skrbi 1,2-litrski bencinski trivaljnik, ki more 61 kilovatov in 118 njutonmetrov navora. Zaradi nizke mase so zmogljivosti presenetljivo dobre. Za prenos moči skrbi petstopenjski menjalnik, pri dvokolesnem pogonu je na voljo tudi samodejni menjalnik CVT.