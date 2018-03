Strategija Renaulta, ki bo razveselila Revoz

Foto: Gašper Pirman

Renault bo predvidoma proizvodnjo clia umaknil iz Francije. Tovarni v Bursi in Novemu mestu bosta zagotavljali okrog 94 odstotkov proizvodnje clia. Bursa bo zanj glavna tovarna, sledil ji bo Revoz, so Reutersu povedali viri iz Renaulta. Preostali del proizvodnje bo ostal v francoskem Flinsu, kjer pa ga bodo izdelovali v času največjega povpraševanja.

Vsak tretji avto iz Revoza že lani clio



Lani so Novomeščani skupno izdelali več kot 189 tisoč osebnih avtomobilov. To je bilo za skoraj 40 odstotkov več kot leta 2016. Ta skok je bil predvsem zasluga obuditve proizvodnje clia. Izdelovati so ga začeli šele v drugi polovici lanskega leta, zato so jih izdelali slabih 57 tisoč. Novomeščani so v prilagoditev proizvodnje zaradi začetka izdelave novega clia vložili od 80 do 90 milijonov evrov. Letos bi lahko proizvodnja v Revozu presegla 200 tisoč izdelanih vozil. Pred osmimi leti so jih že izdelali 211.500.

Renault je v Sloveniji ponudil tudi posebno različico clia I feel Slovenia. Foto: Gašper Pirman

Renaultov paradni konj čaka novo generacijo

Clio ostaja najbolje prodajani avtomobil Renaulta. Lani so jih prodali dobrih 325 tisoč, kar je bilo 3,9 odstotka več kot leto prej. Renault bo predvidoma že jeseni na avtomobilskem salonu v Parizu predstavil novo generacijo clia. Prvi oblikovalec Laurens van den Acker napoveduje le manjše spremembe zunanjosti, zato pa bo clio večje posege dobil v notranjosti. Prvič bo imel predvidoma tudi možnost hibridnega pogona.

Renault je želel že leta 2010 preseliti proizvodnjo clia iz Francije v države z nižjimi proizvodnimi stroški. Toda francoska država, ki je največji delničar, je na čelu s takratnim predsednikom Sarkozyjem preprečila take načrte. Zdaj bodo proizvodnjo clia v Flinsu nadomestili s povečanim obsegom proizvodnje električnega zoeja in ostalih električnih vozil.