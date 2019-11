Štirje Volkswagnovi menedžerji obtoženi zlorabe zaupanja

Tožilstvo v nemškem mestu Braunschweig je štiri neimenovane nekdanje in zdajšnje menedžerje v nemškem avtomobilskem velikanu Volkswagen obtožilo podelitve neupravičeno visokih plač in dodatkov več predstavnikom delavcev oziroma zlorabe zaupanja. S tem naj bi nemški avtomobilski koncern oškodovali za 5,1 milijona evrov.

Dva nekdanja člana upravnega odbora ter en nekdanji in en zdajšnji izvršni direktor Volkswagna so po navedbah nemškega tožilstva več predstavnikom delavskega sveta med majem 2011 in majem 2016 zagotovili pretirano visoke plače in dodatke.

Francoska tiskovna agencija piše, da se je na ta način okoristilo pet predstavnikov delavskega sveta, pri čemer naj bi samo predsednik sveta prejel za 3,1 milijona evrov čezmernih plač ali dodatkov. Nemška tiskovna agencija pa navaja, da je prvi mož delavskega sveta Bernd Osterloh predmet ločene preiskave na podlagi suma, da je sodeloval pri kršitvi zaupanja, sam pa se pri tem naj ne bi okoristil.

Zgodba se je začela razpletati leta 2016

Tožilstvo je sicer preiskavo zaradi domnevne goljufije pri plačah predstavnikov delavcev začelo maja 2017, novembra tega leta pa so bile na sedežu koncerna v Wolfsburgu opravljene tudi hišne preiskave.

Volkswagen se je nato decembra 2017 odločil omejiti plače predstavnikov delavcev. Nova pravila je uveljavil za vseh 14 članov vplivnega sveta delavcev koncerna. Članom sveta je potrdil le še izplačilo plač, brez letnih nagrad in drugih dodatkov.

Osterloh, ki se je svetu delavcev pridružil leta 2005 in je v tem času postal zelo vpliven, je po lastnih besedah do takrat zaslužil okoli 200 tisoč evrov, z novim ukrepom pa naj bi se mu plača več kot prepolovila.