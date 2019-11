Kraje avtov v Evropi: v teh državah je tveganje največje, kje je Slovenija?

V Evropi pada število kraj avtomobilov. Med leti 2015 in 2017 so jih na leto ukradli 697 tisoč, kar je slaba tretjina manj kot pred desetletjem, kažejo podatki Eurostata. Največ avtomobilov na sto tisoč prebivalcev ukradejo v Luksemburgu, Grčiji in Italiji. Slovenija je pri dnu, v povprečju pri nas ukradejo 34 avtov na sto tisoč prebivalcev.

Foto: Gregor Pavšič

Naprej o Sloveniji. V lanskem letu so tatovi ukradli najmanj vozil v zgodovini. Lastnikom so odtujili 320 avtov, še leto prej 356 avtov. Kot razkrivajo podatki, so med letoma 2015 in 2017 pri nas v povprečju ukradli 34 avtov na sto tisoč prebivalcev. Število ukradenih avtomobilov tako še vedno pada, na leto ukradejo približno 25 odstotkov manj vozil kot leto prej.

V nekaterih državah porast tatvin avtov

Podobno so ugotovili tudi pri Eurostatu, kjer opažajo padec ukradenih vozil na leto v Evropski uniji. Po njihovih podatkih so v primerjavi z obdobjem 2008–2010, ko je bilo v povprečju na leto skoraj milijon tatvin, od leta 2015 do leta 2017 ukradli 29 odstotkov manj avtov. Med letoma 2008 in 2017 se je v večini evropskih držav zmanjšalo število tatvin. Zanimivo, v nekaterih državah so kljub izboljšani varnosti avtomobilov zaznali povečanje števila tatvin. Tatovi so bili bolj aktivni na Irskem, v Grčiji, Španiji, Latviji, Malti, Romuniji, Walesu in Angliji.

Največ avtov so v treh letih na sto tisoč prebivalcev ukradli v Luksemburgu (328), sledita Grčija (269) in Italija (257). Od naših sosed je poleg Italije najvišje Avstrija, kjer ukradejo v povprečju 103 avtomobile. Na Madžarskem v povprečju ukradejo še dva avtomobila manj kot pri nas, na Hrvaškem pa je tatvin še manj. Ukradejo 20 avtov na sto tisoč prebivalcev. Najmanj tatvin avtomobilov je na Danskem, kjer v povprečju ukradejo le štiri avtomobile na sto tisoč prebivalcev.

Število tatvin avtov v zadnjih letih upada, v povprečju v Evropski uniji med letoma 2015 in 2017 za 29 odstotkov. Foto: Thinkstock

K lastnikom se vrne četrtina ukradenih motornih vozil

Kot poudarjajo na Generalni policijski upravi, so se trendi na področju tatvin motornih vozil v zadnjih letih spremenili. Po njihovih besedah se novi načini tatvin, nova orodja za izvajanje teh in novi načini zaslužka z avtomobilsko kriminaliteto najprej pojavijo v zahodnih evropskih državah, kot so Nemčija, Italija, Francija in Avstrija, čez leto ali dve pa tudi v Sloveniji.

Klasičnih tatvin z razbijanjem stekla, lomljenjem kontaktne ključavnice in spajanjem žic pod volanom praktično ne poznamo več. Vse več je kraj vozil prek brezstičnih ključev, ki za odklepanje in zaklepanje uporabljajo elektronski signal. Lastnik vozila se pred opisanim načinom tatvine lahko zaščiti tako, da vozilo parkira v garaži, ključe shrani v posebno torbico ali škatlo, ki onemogoča oddajanje elektromagnetnega valovanja in s tem komunikacijo z elektronsko napravo za tatvine vozil, ali v vozilo namesti dodatno elektronsko oz. mehansko varovalno napravo.

Po statističnih podatkih policistom uspe najti približno četrtino vseh ukradenih motornih vozil.