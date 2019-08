Štiri leta skrit v garaži, obeta se mu vrtoglava cena #foto

Lamborghini miura sodi med najbolj iskane in zato tudi najdražje starodobne avtomobile. Ikona italijanske avtomobilske znamke, ki jo poganja 3,9-litrski 12-valjni motor z močjo 270 kilovatov, bo eden vrhunec tudi oktobrske dražbe hiše RM Southeby's v Londonu.

Zadnji lastnik je umrl, štiri leta je bila v garaži

To je namreč ena zadnjih povsem originalnih miur in zato bo po predvidevanju organizatorjev dražbe požela veliko zanimanja. Različico miure P400 S so nedavno odkrili v neki garaži v nemškem Schwarzwaldu, kjer jo je imel zadnja štiri leta spravljeno in se je z njo le malo vozil. Avtomobil ima sodeč po merilniku za seboj le 29 tisoč kilometrov.

Jo bodo prodali za več kot milijon evrov?

Lamborghini je ta avtomobil izdelal 17. septembra leta 1969. Prvi lastnik je bil oglaševalec Walter Becker iz Nemčije, ki jo je nato prodal dirkaču Hans-Petru Webru. Avtomobil je nato menjal lastnike in najprej potoval v Nürnberg, nato še v Freiburg.

V svojem času je bila miura eden najbolj spektakularnih avtomobilov. Pri Lamborghiniju so jih izdelali 140. Na dražbi v Londonu bodo za to miuro predvidoma iztržili od 870 tisoč do okrog 1,1 milijona evrov.

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's