Po 50 letih našli slavni avto in rešili veliko skrivnost

Zbiratelj starodobnikov iz Liechtensteina ima certificirano legendarno lamborghini miuro, ki se je zdela po snemanju filma The Italian job zadnjih 50 let izgubljena.

To je bil desetletja eden najbolj iskanih starodobnih avtomobilov. Leta 1969 se je v začetnem delu filma The Italian job pojavila oranžna lamborghini miura, ki nato doživi spektakularno nesrečo in vsaj navidezno je bila odpisana.

Zdajšnji lastnik miure jo je peljal na postopek certifikacije v Lamborghini Storico in tam so potrdili, da gre za miuro iz filma. Foto: Lamborghini Storico V filmu so uporabili le posnetke že prej razbite enake miure

Toda take usode temu legendarnemu avtomobilu vendarle niso namenili. Pri sceni razbitega avtomobila so namreč uničili že prej neko drugo razbito miuro, ki je bila enake barve in vsaj navidezno identična filmskemu avtomobilu.

Ko se je to med zbiratelji starodobnikov razvedelo, se je začelo mrzlično iskanje avtomobila. Šele zdaj so pri Lamborghini Storico miuro s številko šasije 3586 potrdili kot avtomobil iz omenjenega filma.

Lani jo je kupil zbiratelj starodobnikov iz Liechtensteina

Trenutni lastnik je Fritz Kaiser iz Liecthensteina, ki je znani zbiratelj prestižnih starodobnih avtomobilov. Ta ga je kupil lansko leto, pred tem pa je imela miura več lastnikov v Italiji in tudi drugih državah. Kaiser je miuro peljal na certifikacijo k Lamborghiniju, kjer so pazljivo preverili vse podrobnosti. Svoje so povedali celo nekdanji zaposleni v tovarni in Enzo Moruzzi, ki je med snemanjem filma ves čas vozil miuro kot dvojnik za akcijske prizore.

Video - Uvodna scena filma z navideznim uničenjem miure

Foto: Lamborghini Storico

Foto: Lamborghini Storico