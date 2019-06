Sredi Ljubljane razbil športni avto, to je bila kazen vozniku

Nesreča se je zgodila v sredo zvečer okrog 22. ure na križišču Gosposvetske in Dalmatinove ceste v Ljubljani. Po podatkih policije je voznik pri vožnji skozi križišče zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Tam je trčil v drevo in obcestno infrastrukturo, nato pa še v tri kolesa.

V središču Ljubljane ni obvladal več kot 400 "konjev"

Po internetu so zaokrožile fotografije nesreče, ki domevno kažejo razbit črn BMW M4. To je sicer izrazito športni avtomobil, ki ga poganja bencinski šestvaljnik z močjo 317 kilovatov (431 'konjev'). Moč se poganja na zadnji par koles, v Sloveniji pa tak avtomobil stane vsaj 95 tisoč evrov.

Ker se je nesreča zgodila v centru Ljubljane in je voznik izgubil oblast nad vozilom, je bila povod zanjo očitna objestnost. Po podatkih policije se je voznik v nesreči lažje telesno poškodoval, na srečo pa ob pozni uri na tem mestu ni bilo veliko mimoidočih.

300 evrov in tri kazenske točke

Policisti so vozniku izrekli globo 300 evrov, dobil pa je še tri kazenske točke. To izhaja iz 45. člena Zakona o pravilih cestnega prometa in od voznika zahteva prilagoditev hitrost razmeram na cesti, še posebej v bližini prehodov za pešce, kolesarski stezi, prehodu čez železniško progo in podobno.