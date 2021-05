Sprememba zakona, ki deli mnenja: jo Slovenci podpirajo?

Dva največja avtomobilska trgovca v Sloveniji in vodilna podjetja s področja mobilnosti podpirajo novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki jo bodo obravnavali v državnem zboru. Mobilnost postaja ena najhitreje rastočih in razvojno naravnanih panog ter se prepleta z digitalizacijo. Spremembe se v Sloveniji dotikajo predvsem večjih mest, saj so na podeželju še najprej nujni (dragi) lastniški avtomobili. Po stroških mobilnosti je Slovenija na vrhu Evropske unije.

Slovenija je v Evropski uniji na prvem mestu po stroških za mobilnost, ki jih mora mesečno odšteti povprečno gospodinjstvo. To je v veliki meri povezano z nujnostjo uporabe več domačih osebnih avtomobilov, ki vsi prinašajo visoke lastniške stroške in relativno slabo izkoriščenost vozil. Ker je javni promet s podeželja proti Ljubljani še neučinkovit, sta vsaj dva domača avtomobila za številna gospodinjstva že postala nuja. V Ljubljani in še nekaterih mestih se je v zadnjih letih uveljavil sistem souporabe avtomobilov, v večjih mestih so v uporabi tudi taksiji.

Digitalna mobilnost tudi za aktivacijo gospodarstva po krizi?

Državni zbor bo v teh dneh predvidoma sprejel novelo zakona o prevozih v cestnem prometu. Ta prinaša večjo digitalizacijo obstoječih in novih rešitev. Med drugimi tudi nove prevoznike v cestnem prometu, ki poslujejo na podlagi aplikacij. Najbolj poznana sta ameriški Uber in estonski Bolt.

"Predstavniki podjetij s področja mobilnosti želimo javno podpreti vizijo digitalne mobilnosti, saj verjamemo, da prinaša napredne in boljše storitve ter predstavlja pomemben napredek na področju mobilnosti v Sloveniji. Mobilnost je namreč ena najhitreje rastočih in razvojno naravnanih panog, ki se čedalje bolj prepleta z digitalno tehnologijo. Kot takšna bo digitalna mobilnost lahko tudi pomemben aktivator gospodarstva v času okrevanja po krizi," pravi Daniel Avdagić, direktor družbe AV Living AB.

Eden pomembnejših ponudnikov storitev mobilnosti v Evropi je postal estonski Bolt. Foto: Bolt

Spremembo zakona podpirata tudi največja avtomobilska trgovca

Spremembo zakona očitno podpirajo tudi nekatera druga podjetja s področja mobilnosti (Avantcar, GoOpti, GreenGo), enako tudi slovenski avtomobilski grozd, Gospodarsko interesno združenje ter oba največja avtomobilska trgovca v Sloveniji - Porsche Slovenija in Renault Nissan Slovenija. Pismo podpore so poslali v državni zbor.

Danilo Ferjančič, direktor podjetja Porsche Slovenija



Mobilnost je ena najhitreje rastočih in razvojno naravnanih panog, ki se čedalje bolj prepleta z digitalno tehnologijo. To omogoča nove poslovne modele, ki v ospredje postavljajo uporabnika storitev. Prepričan sem, da bo mobilnost skupaj s turistično panogo, ki je doživela enega največjih upadov, v času okrevanja po krizi zelo pomemben aktivator gospodarstva. Mobilnost je v Sloveniji tudi pomemben dal našega vsakdanjika - od vsakodnevne vožnje na delo do druženja, nakupovanja in potovanja ter poslovne logistike.

Lastniki taksi prevoznikov opozarjajo na prekarstvo v tem poklicu, v katerem pa je mnogo taksistov že danes samostojnih podjetnikov. Foto: Reuters

Slabi dve tretjini anketirancev podpirata spremembo zakonodaje

Pri AV Living AB so predstavili rezultate ankete, ki so jo zanje izpeljali pri agenciji Valicon. Raziskava je pokazala, da kar 69 odstotkov vprašanih meni, da je sprememba zakonodaje, ki bi zagotovila večjo preglednost in kakovost taksi storitev ter možnost uporabe mobilnih aplikacij v Sloveniji, potrebna. Še nekoliko več vprašanih, 83 odstotkov, podpira možnost uporabe aplikacij za določanje cene taksi storitve.

Raziskavo so opravili med moškimi (52 odstotkov) in ženskami (48 odstotkov), starimi od 16 do 65 let. Polovica vprašanih je prihajala iz Ljubljane, dodatnih petnajst odstotkov iz njene okolice. Tu so torej že danes nove storitve mobilnosti najbolj razvite.

Neposredne slabe izkušnje ima manj kot polovica

Več kot dve tretjini vprašanih sta imeli v zadnjih dveh letih izkušnje s taksi prevozi. Skoraj vsak peti vprašani (18 odstotkov) je stalni uporabnik taksijev, slaba polovica (49 odstotkov) pa jih taksije uporablja občasno.

Večina vprašanih še ni imela slabe izkušnje s taksijem. Takih je bilo 53 odstotkov vprašanih. Osebno je imelo slabo izkušnjo 17 odstotkov anketirancev, približno enak delež jih je o tem le bralo oziroma slišalo.

Do prevozov v prihodnje še v večji meri prek digitalnih aplikacij? Foto: Bolt

Po mnenju anketirancev so najpogostejše oblike težav preplačana storitev, nezmožnost kartičnega oziroma brezstičnega plačevanja in vožnja po daljši poti. Več kot polovica (57 odstotkov) anketirancev se strinja s trditvijo, da se turistom in drugim tujim gostom pogosto zaračunavajo višje cene taksi storitev kot domačinom. Četrtina (24 odstotkov) vseh anketirancev je v tujini že vsaj enkrat uporabljala mobilno aplikacijo (npr. Uber), med njimi pa velika večina (79 odstotkov) to izkušnjo ocenjuje kot bolj pozitivno oziroma zelo pozitivno.

Najbolj skeptični so redni uporabniki taksi storitev

Sedemdeset odstotkov vseh anketirancev meni, da je sprememba zakonodaje potrebna, med uporabniki z izkušnjo s platformo v tujini pa je takih še več, 81 odstotkov.

Spremembi zakonodaje so najmanj naklonjeni redni uporabniki storitev taksi prevozov v Sloveniji – 13 odstotkov jih je mnenja, da sprememba zakonodaje sploh ni potrebna. A tudi med njimi je skoraj dve tretjini takšnih (64 odstotkov), ki menijo, da je sprememba zakonodaje potrebna.

Med rednimi uporabniki storitev taksi prevozov je sicer nekoliko več skeptikov, vendar pa v splošnem prevladuje prepričanje, da uvedba mobilne aplikacije lahko pozitivno vpliva na kakovost storitve na splošno, na preglednost plačila, stopnjo digitalizacije in tudi na samo ceno.