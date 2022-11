Sposojen od prijatelja: po divjanju policisti zasegli in prodali porscheja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danec si je od prijatelja sposodil porscheja 911, blizu Københavna pa je vozil s hitrostjo 210 kilometrov na uro. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, moral je v zapor, prijateljev avtomobil pa so policisti zasegli in ga prodali.