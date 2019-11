Športna, lepa in varčna: nova Opel Corsa

Oglasno sporočilo

Nova Opel Corsa: zabavna vožnja – napredni motorji, nizko sedenje, športno vodenje;

učinkovita – majhna masa, manjša poraba, odlične vozne lastnosti;

izbira je vaša – še posebej športna različica GS Line, nadvse udobna Corsa Elegance;

tipičen Opel – prilagodljivi matrični žarometi IntelliLux LED® in sedeži z masažno funkcijo;

inovacije za vsakogar – osemstopenjski avtomatski menjalnik in napredni asistenčni sistemi.

Nemški proizvajalec s prodajo 4,06 metra dolgega modela s petimi vrati uvaja izjemno varčne bencinske in dizelske motorje z močjo od 55 kW (75 KM) do 96 kW (130 KM).

"Odzivi na predstavitev povsem električne Corse-e – električnega avtomobila za vsakogar – so fenomenalni," je povedal Oplov izvršni direktor Michael Lohscheller. "Corsa s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem sledi po njenih kolesnicah. Izbrati motor z notranjim zgorevanjem ali električni pogon? Multienergijska platforma nam pri Oplu omogoča, da ponudimo obe vrsti pogona za isti model vozila. Stranka pa se mora odločiti."

Vrhunec ponudbe menjalnikov predstavlja osemstopenjski avtomatski menjalnik. Športen splošen vtis poudari lahkotna zasnova in nizek sedežni položaj voznika. Obenem je zagotovljena visoka raven pasivne varnosti, saj so Oplovi inženirji poskrbeli za prefinjeno nastavitev podvozja in krmiljenja. Vse te odlike nudi že osnovna različica. Enako prepričljive so napredne tehnologije za pomoč vozniku, inovativni informativno-razvedrilni sistemi in izjemno razmerje med ceno in kakovostjo. S Corso je v tem segmentu prvič na voljo tudi osemstopenjski avtomatski menjalnik. Za to ceno kupci še nikoli niso mogli izbrati tako tehnološko napredne in dinamične Opel Corse.

Novi motorji: idealno ravnovesje med varčnostjo in zmogljivostjo

Nove bencinske motorje odlikujeta izjemna učinkovitost in živahna zmogljivost. Notranje trenje in z njim povezane izgube so inženirji zmanjšali na minimum. Turbopolnilnik se odziva v hipu, zato je veliko navora na voljo že pri nizkem številu vrtljajev. Največji navor motorja 1.2 s 74 kW (100 KM) znaša 205 Nm, zmogljivejši s 96 kW (130 KM) razvije kar 230 Nm. Ker je večina največjega navora na voljo v širokem razponu, so za oba motorja značilne odlične vozne lastnosti. Vsaj 95 odstotkov največjega navora razvije motor med 1500 in 3500 vrtljaji v minuti – v kombinaciji z nizko maso vozila, odlično aerodinamiko in optimalnimi prestavnimi razmerji je pri vožnji zagotovljena tudi izjemna elastičnost.

Izboljšave učinkovitosti pri vseh motorjih se odražajo na vozni zmogljivosti. Medtem ko nova Corsa s 96 kW (130 KM) doseže največjo hitrost 208 km/h, je njena predhodnica potrebovala 15 odstotkov več moči (110 kW / 150 KM), da je dosegla 207 km/h. Od nič do 100 km/h novi model pospeši v 8,7 sekunde, kar je 0,2 s hitreje od predhodnika. Enako osupljiv je 1.2 Turbo s 74 kW (100 KM). Z največjo hitrostjo 188 km/h je za 3,0 km/h hitrejši od podobno močnega predhodnika. Odvisno od menjalnika pospeši od mirovanja do 100 km/h v približno 10,0 sekunde – 1,0 s hitreje od predhodnika (vsi podatki so predhodni).

Vitka: najlažja različica tehta manj kot tisoč kilogramov

Poleg živahnih motorjev prispeva k izjemni vozni dinamiki tudi zasnova za kar najmanjšo maso. Najlažji različici nove generacije je uspelo celo seči pod magično mejo tisoč kilogramov. Petsedežni model brez voznika tehta samo 980 kg. V primerjavi s predhodnico je ta različica lažja kar za uporabnih 108 kg. To pomeni približno 10-odstotno zmanjšanje mase ob podobni dolžini, ki pri novinki znaša 4,06 metra. Gola karoserija je približno 40 kg lažja, izjemno kompaktni trivaljni bencinski motorji pa tehtajo približno 15 kg manj od prejšnje generacije štirivaljnih motorjev. V primerjavi s prejšnjim, iz jekla izdelanim pokrovom motornega prostora je aluminijasti pokrov lažji za 2,4 kg. "Shujšati" so morali tudi sedeži. Nova optimalna struktura sedežev skupno prihrani deset kilogramov. Nova Corsa odraža dinamiko tudi s športnim oblikovanjem – še posebej v kombinaciji z lakiranjem v dveh barvnih odtenkih. Strešna linija je podobna kupeju in je brez izgube prostora za glavo voznika in sovoznika za 48 mm nižja kot pri predhodnici. Voznik sedi 28 mm nižje. Nižje težišče pozitivno vpliva na vodenje in vozno dinamiko, vodenje je odzivno in dinamično za še več zabave za volanom.

Demokratizacija tehnologij: napredni asistenčni sistemi in matrični žarometi

Nova Opel Corsa nudi tehnologije in asistenčne sisteme, ki jih uporabniki sicer povezujejo predvsem z vozili višjih razredov. Nekaj posebnega je sistem prilagodljivih matričnih žarometov IntelliLux LED® brez bleščanja, ki so po Oplovi zaslugi zdaj prvič na voljo v segmentu majhnih avtomobilov. Naprej usmerjena kamera z visoko ločljivostjo zadnje generacije upravlja osem LED-elementov tako, da se svetlobni snop nenehno prilagaja prometu in okolici.

Najsodobnejši asistenčni sistemi, kot so prepoznavanje prometnih znakov, prilagodljivi regulator hitrosti, ki deluje s pomočjo radarja, in zaščita stranice s pomočjo senzorjev znatno pripomorejo k večji varnosti. Zadnji omenjeni sistem pri počasnem manevriranju (manj kot 10 km/h) voznika opozori, da bi lahko s stranico vozila zadel ob oviro, npr. stebriček ali zid. Na voljo so tudi sistemi za pomoč pri vožnji in parkiranju, kot sta nadzor mrtvih kotov in panoramska vzvratna kamera z zornim kotom 180 stopinj. Corsa je prvič na voljo s pomočjo za ohranjanje voznega pasu. Če sistem zazna, da vozilo nenamerno zapušča vozni pas, opozori voznika z utripanjem signala in popravkom krmiljenja.

Za odlične povezave in razvedrilo voznika Corse in njegovih sopotnikov skrbi vrsta novih informativno-razvedrilnih sistemov, med katerimi so tudi Multimedia Radio, Multimedia Navi s 17,8 cm (7") barvnim zaslonom na dotik in najzmogljivejši v ponudbi, sistem Multimedia Navi Pro z 25,4 cm (10") barvnim zaslonom na dotik.

Izbira je vaša: ekstremno športna Corsa GS Line, nadvse udobna Corsa Elegance

Nova Opel Corsa navduši s številnimi tehnologijami in funkcijami za večje udobje. Uporabnikom so na voljo možnosti, značilne za Opla, na primer ogrevanje volanskega obroča ter ogrevan voznikov sedež z usnjenim oblazinjenjem in funkcijo za masažo. Paleta asistenčnih sistemov vključuje opozarjanje na nevarnost naleta, inteligentni regulator hitrosti, pomoč za ohranjanje voznega pasu in prepoznavanje prometnih znakov z omejitvijo hitrosti. Corsa Edition vključuje najbolj priljubljene dodatke, Corsa Elegance zagotavlja popolno udobje, Corsa GS Line pa poskrbi še za dodatne športne možnosti.

Šesta generacija Opel Corse je tudi električna Nemški proizvajalec avtomobilov s povsem novo, šesto generacijo Corse prvič nudi tudi različico z baterijskim električnim pogonom. Opel je izbral svoj izjemno priljubljeni model za končni preboj električne mobilnosti iz omejene niše na širši trg. Z dosegom 330 km po ciklu WLTP je petsedežna Corsa-e primerna za brezskrbno vsakodnevno uporabo. V samo 30 minutah je možno 50-kWh baterijo hitro napolniti do 80 odstotkov celotne kapacitete. Corsa-e je pripravljena na vse možnosti za polnjenje – prek kabla, zasebne polnilne postaje ali hitre polnilnice – in za baterijo velja osemletna garancija. Za optimalno izbiro časa in stroškov polnjenja je možno napolnjenost kadarkoli preveriti z aplikacijo ‘myOpel’. Pogonski sistem Corse-e vožnjo brez emisij združuje z dejavnikom nadvse zabavne vožnje. Z močjo 100 kW (136 KM) in v hipu dosegljivim največjim navorom 260 Nm navdušuje z odzivnostjo, okretnostjo in dinamično zmogljivostjo. Corsa-e se iz mirovanja do 50 km/h požene v samo 2,8 sekunde, od 0 do 100 km/h pa pospeši v samo 8,1 sekunde – mirno se lahko postavi ob bok športnim avtomobilom.

slovenski avto leta 2020. Če je tudi vas prepričala tako kot nas, ji svoj glas lahko namenite v enem od medijev, ki sodelujejo v izboru. #GLASZACORSO Nova Opel Corsa se z vsemi svojimi prednostmi uvršča v izbor kandidatov za naziv. Če je tudi vas prepričala tako kot nas, ji svoj glas lahko namenite v enem od medijev, ki sodelujejo v izboru.

Naročnik oglasne vsebine je Opel.