Spet nekaj novega iz Koreje: to bo velik SUV #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai bo ta mesec na avtomobilski razstavi v Los Angelesu predstavil koncept Seven, ki bo napovedal serijski model ioniq 7. To bo velik sedemsedežni električni športni terenec, tekmec vozilom kot sta tesla model X in BMW iX.