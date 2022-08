Kaj se bo zgodilo letos? Steza v Belgiji, polna slave in tragedij.

Karavana formule ena je na slavni stezi Spa Francorchamps, kjer letos mineva sto let od prve dirke na stezi, ki je imela nekoč tudi najtežji in najbolj nevaren ovinek vseh časov. Belgijska steza tudi po sto letih ostaja središče poguma in dirkaškega adrenalina.

Karavana formule ena ta konec tedna svoj poletni odmor zaključuje na eni najbolj znamenitih dirk v koledarju, ki je že sto let prežeta tako s tragedijami kot tudi zgodbami o vrhunskih vozniških potezah. Spa Francorchamps je sinonim ultimativnega dirkaškega preizkusa in prav nič drugače ni tudi v današnji moderni formuli ena, ki bo prišla na prenovljeno stezo, ki ostaja enako zahtevna, a vendarle mnogo manj življenjsko nevarna kot nekoč.

Na načrtovano prvo se je prijavil le en voznik

Priljubljena, a tudi zloglasna steza, leži blizu belgijskega mesteca Stavelot. Prvo dirko so na tej stezi izpeljali pred natanko sto leti, nato je leta 1925 gostila prvo Veliko nagrado. Največjo prenovo je dirkaški objekt dobil leta 1979, ko so stezo skrajšali s štirinajstih na 6,9 kilometra. Vse od leta 1985 (izjemi sta bili le leti 2003 in 2006) gosti svetovno prvenstvo formule ena.

Stezo sta leta 1920 začela načrtovati Jules de Thier in Henri Langlois van Ophem. Originalna steza je nastala na javnih cestah, ki so povezovale mesta Francorchamps, Malmedy in Stavelot. Na načrtovano prvo dirko se je leta 1921 neslavno prijavil le en voznik in zato je ta odpadla, kar je bila najbolj zmotna napoved na potencial dirkališča v belgijskih Ardenih.

Primerjava današnje in originalne steze Spa Francorchamps. Foto: Wikimedia Commons

Šestdeseta v znamenju tragičnih nesreč in bojkota F1

Vse do leta 1970 ob stezi ni bilo nikakršnih varnostnih preventivnih ukrepov. Dirkači so vozili mimo telefonskih drogov, avtobusnih postaj in hiš. Spa-Francorchamps je bila v tistem času najhitrejša dirkaška steza v Evropi in s tem je pridobila svoj zloglasni status. Zaradi zelo bornih varnostnih ukrepov, se je žal kmalu pripetilo več tragičnih nesreč. Večina ovinkov je bila zelo hitrih in kdor se je tam obotavljal, je za naslednjo ravnino izgubil veliko pomembne hitrosti. Zato so dirkači skozi ovinke poskušali voziti kar najhitreje in pogumno, to pa se vedno dobro končalo.

Leta 1960 sta se na dirki v 15 minutah smrtno ponesrečila dva voznika. Skupno se je v šestdesetih na tej stezi smrtno ponesrečilo deset voznikov, zato so leta 1969 dirkači formule ena bojkotirali belgijsko dirko in zahtevali spremembe. Dodali so varnostne ograje, toda stezo so morali temeljito prenoviti. Med leti 1971 in 1983 dirke formule ena tu zaradi prenove ni bilo.

Dirka leta 1970 - zadnja pred prenovo dirkaške steze

Spa Francorchamps nekoč, ko pa so stezi že dodali varnostne ograje. Foto: Wikimedia Commons

Zloglasni ovinek Masta Kink

Danes je najbolj slaven ovinek belgijske steze kajpak Eau Rougue, to je začetek zelo zahtevne kombinacije kmalu po štartu - steza se spušča navzdol v kompresijo, skozi levi, desni in spet levi ovinek Raidillon pa se dirkači pri visoki hitrosti spet vzpenjajo. Krog za krogom ta del nudi izjemne občutke in vliva strahospoštovanje.

Pred prenovo steze pa je bil še bolj zloglasen ovinek Masta Kink, ki ga je nekdanji svetovni prvak Jackie Stewart označil za najtežji in najbolj nevaren ovinek vseh časov v formuli ena. To je bil hiter levo-desni ovinek, ki je povezoval dve dolgi ravnini. Skozi ovinek so poskušali odpeljati kar najhitreje in tako izgubiti malo hitrosti za nadaljevanje. Ovinek Masta so umaknili po letu 1970.

Foto: Red Bull

Kljub poznejši prenovi in dejstvu, da je danes steza dolga “komaj” sedem kilometrov, ostaja Spa Francorchamps ena najbolj neprevidljivih prizorišč dirk formule ena. Zahtevna postavitev steze in spremenljivo vreme, znano po svoji mikroklimi - pogosto na enem delu steze dežuje, drugod je suho - kljub vsem varnostnim izboljšavam preži na vsako napako.

Veliko predelav je zadnja leta dobil predvsem najnevarnejši odsek ovinkov Eau Rouge in Raidillon. Leta 2019 je v tej kombinaciji življenje med dirko formule 2 izgubil obetavni dirkač Anthoine Huber, Juan Manuel Correa pa se je huje poškodoval.

Za letošnje leto so prav tam povečali izletno cono, v šestih ovinkih pa dodali dodatne izletne cone iz peska. Stezo so tudi na novo preplastili in kot prvi jo je imel možnost preizkusiti svetovni prvak Max Verstappen.