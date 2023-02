Sodni spor: Evropa pritrdila Kitajcem in zavrnila Audi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Audi in NIO

Nadaljuje se sodni spor Audija in kitajske znamke NIO. Nemško sodišče je Kitajcem prepovedalo uporabo imen vozil, ki naj bi bili preveč podobni Audijevim oznakam, na evropski ravni je sodišče pritrdilo kitajskemu prizivu.

Audi želi v Evropi prek sodišča preprečiti uporabo oznak modelov kitajskega podjetja NIO. Gre za ES8 in ES6, električna športna terenca, katerih imeni naj bi bili preveč podobni Audijevima modeloma S8 in S6. Pristojno nemško sodišče je po 15 mesecev dolgem pravdanju nedavno odločilo v prid Nemcev. NIO je za nemški trg ime prvega modela ES7 spremenil v EL7. NIO je imel pravico priziva na to odločitev.

ES6 in ES8 ostajata?

Toda na evropski ravni je zdaj sodišče za intelektualne pravice odločilo v prid mladi kitajski avtomobilski znamki, ki prek Norveške in pozneje Nemčije šele počasi vstopa na evropski avtomobilski trg. Povezava imen modelov naj ne bi bila sporna, saj gre tudi za karoserijsko povsem različne avtomobile. Vsaj do vnovičnega priziva, tokrat Audijevega, bo NIO v Evropi avtomobila lahko imenoval ES6 in ES8.