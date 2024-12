So šefa Stellantisa odnesle preveč radikalne ideje? Zaposleni vedo marsikaj.

Stellantis je četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu. Po težavah s prodajo in donosih v Severni Ameriki je v nedeljo uprava sprejela predčasen odhod izvršnega direktorja Carlosa Tavaresa, ki bi moral Stellantis voditi še eno leto.

"Ne mešajte se v moje delo, to vas ne zadeva"

Še oktobra je uprava podprla Tavaresovo delo, nato pa so se medsebojna razmerja v enem mesecu očitno močno spremenila. Tavares je na avtomobilski razstavi v Parizu okrcal svoje vodstvo v Severni Ameriki zaradi slabše prodaje in naraščajoče zaloge, a je kljub temu ohranil podporo uprave. Toda člani uprave so od Tavaresa želeli razlago konkretnejših ukrepov, s katerimi želi izboljšati poslovanje koncerna.

"Ne mešajte se v moje delo, to vas ne zadeva," naj bi Tavares odgovoril enemu izmed članov uprave, ki je želel slišati več o podrobnejši strategiji za prihodnost. Tako je za Reuters neuradno povedal eden izmed njihovih virov blizu vodstva Stellantisa.

Upravni odbor je soglasno želel, da Tavares odide, so povedali viri, in sicer zaradi nezadovoljstva z njegovimi agresivnimi cilji glede prodaje in zniževanja stroškov ter njegovih spornih odnosov z dobavitelji, prodajalci in sindikati velikega avtomobilskega proizvajalca.

Foto: Reuters

Foto: Stellantis

Nerealni prodajni cilji, želja po nižanju stroškov …

Eden od virov je povedal, da so se prvi znaki napetosti med Tavaresom in upravo pojavili v zadnjih tednih zaradi vprašanja, kako se soočiti s pravili Evropske unije, ki bodo uvedla visoke kazni, če električna vozila do leta 2025 ne bodo predstavljala vsaj 21 odstotkov prodaje Stellantisa – kar je velik skok glede na 12-odstotni delež električnih vozil, ki jih je proizvajalec dosegel letos.

Tavares je zavrnil podporo trenutnim prizadevanjem avtomobilske industrije za lobiranje za ponovno pogajanje o pravilih. Namesto tega je izjavil, da bo Stellantis preprosto deloval tako, da se izogne kaznim.

Uprava je bila zaskrbljena, da bo podjetje moralo drastično zmanjšati prodajo avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje, da bi doseglo regulativne cilje, je dejal eden od virov. Zaposleni v podjetju so bili popolnoma zmedeni zaradi nerazumnosti stališča, da bi Stellantis lahko dosegel tako velik porast deleža električnih vozil brez kazni, kar je upravni odbor spodbudilo k dvomu o Tavaresu.

Oba vira sta izraz "radikalen" uporabila za opis Tavaresovih prodajnih ciljev.

Tavares je želel še izdatneje klestiti stroške, ki so jih pod njegovim vodstvom že tako močno znižali. Na drugi strani je Tavares letos prejel 36,5 milijona evrov plačila glede na prodajne rezultate v letu 2023.

Applov finančnik ne bo vodil Stellantisa

Za zdaj ni jasno, kdo bo na čelu Stellantisa nasledil Tavaresa. Pol leta bo koncern vodil začasni odbor pod vodstvom predsednika Johna Elkanna. Pri Stellantisu so medtem zanikali napovedi italijanskega časnika Corriere della Sera, da naj bi Tavaresa zamenjal odhajajoči Applov finančni direktor Luca Maestri.