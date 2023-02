Slovo "francoza": v Sloveniji je najuspešnejši svoje vrste #foto

V Sloveniji so do konca lanskega leta registrirali 907 zoejev.

V Sloveniji so do konca lanskega leta registrirali 907 zoejev. Foto: Gregor Pavšič

Renault je končal proizvodnjo električnega modela zoe, ki ga je za zdaj mogoče naročiti le še iz obstoječe zaloge. Kakšna je ta v Sloveniji, trgovci Renaulta – od lani je to družba GrandAutomotive, del izraelske skupine Taavura – iz poslovnih razlogov ne razkrivajo.

Foto: Gregor Pavšič

Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji registriranih 907 zoejev, kar francoskega malčka postavlja na prestol najuspešnejših električnih avtomobilov do zdaj. Tesla je na primer neuradno skupno registrirala le nekaj več vozil kot Renault zgolj zoejev.

Z umikom zoeja se bo pri Renaultu sprostil prostor za tehnološko naprednejši avtomobil. To bo električni renault 5, ki bo nastal na novi platformi. Ta bo v primerjavi z zoejem stroške izdelave znižala za okrog 30 odstotkov.

Doseg zadnje različice zoeja je lahko presegal 350 kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Znotraj ene same generacije je doživel velik tehnični preskok

Zoe je bil tako v Evropi kot tudi v Sloveniji neposredno ogledalo razvoju elektromobilnosti. Renault ga je predstavil leta 2012, takrat je tudi Tesla na ceste poslala prve modele S. Toda ta avtomobil je bil premijski in se ni prodajal v velikih številkah, zoe pa je bil cenovno dostopnejši.

Od prve generacije je navzven ostal skoraj nespremenjen, tehnološko pa se je v tem obdobju močno spremenil in še danes, ko se poslavlja s trga, predstavlja enega najbolj konkurenčnih majhnih električnih avtomobilov na trgu.

Zoe je imel le eno generacijo, a se je znotraj te precej spreminjal. Foto: Gregor Pavšič

Z njim smo tudi v našem uredništvu vzporedno spremljali razvoj polnilne infrastrukture in na splošno tehnologije električnih vozil. Tako smo se z zoejem leta 2015 peljali na odprtje prve hitre polnilnice DC ob slovenskem avtocestnem križu, to je bilo na postajališču Tepanje pred Mariborom. Kmalu zatem smo se prav tako z zoejem prvič dokaj nemoteno, gledano kajpak z vidika stanja leta 2016, v obe smeri peljali med Ljubljano in Mariborom. Pred sedmimi leti smo za to pot še vedno potrebovali vsaj dva krajša postanka za polnjenje.

Leta 2015 med vožnjo proti Mariboru. Postanek na hitri polnilnici DC, kjer pa je lahko zoe takrat izkoristil le klasični priključek AC za izmenični tok. Foto: Gregor Pavšič

V okolici Lizbone pred sedmimi leti z zoejem, ki je imel kapaciteto baterije prvič nad 40 kilovatnimi urami. Foto: Gregor Pavšič

Takratni zoe je imel kapaciteto baterije zgolj 22 kilovatnih ur (kWh). Konec leta 2016 sem v okolici Lizbone nato prvič peljal različico avtomobila, ki je imel za tiste čase odlično kapaciteto baterije: 41 kilovatnih ur. Tak zoe se je z dometom že realno približal tristo kilometrom. Zadnji velik korak je avtomobil naredil še z večjo baterijo kapacitete 52 kilovatnih ur, prvič je dobil tudi možnost 50-kilovatnega hitrega polnjenja.

Njegov zaščitni znak je bil od samega začetka 22-kilovatni polnilnik za izmenični tok AC, kar je v tem cenovnem segmentu še vedno domena predvsem Renaultovih avtomobilov. Po desetih letih razvoja so tudi spomini na občasno težke začetke, ko so vozniki zoejev s priklopom kabla lahko nehote izklopili polnilnico, že zbledeli. Šok je bila tudi ocena nič varnostnih zvezdic po standardih Euro NCAP leta 2021. Zoe je s simpatičnim imenom in zimzeleno obliko, ki v tem desetletju ni zastarala, postal eden najbolj razširjenih električnih avtomobilov. Pred tremi leti je v Evropi prodajno ugnal tudi teslo model 3.

Po zoeju prihaja električna "petka"

Za Renault je slovo zoeja in prihod novodobne električne "petke" pomemben signal za prihodnost. Enako velja tudi za celoten avtomobilski trg, ki pričakuje tudi manjše in nekoliko dostopnejše električne avtomobile. Poleg Renaulta je novega namenskega električnega malčka, to bo predvidoma avtomobil z morebitnim imenom ID.2 ali ID.golf, za obdobje po letu 2025 potrdil tudi Volkswagen. V drugi polovici desetletja čakamo na namenske električne platforme tudi iz koncerna Stellantis, ki ima s Peugeotom, Oplom in Fiatom danes pomemben delež pri majhnih avtomobilih.

Zadnji zoe je bil tudi v voznivem prostoru veliko bolj udoben in ergonomičen. Foto: Gregor Pavšič

Kos je bil tudi zasneženim cestam v zaledju Kranjske Gore. Foto: Gregor Pavšič

Eden adutov je bil 22-kilovatni polnilec AC, ki je omogočil zelo učinkovito polnjenje na večini klasičnih polnilnic. Foto: Gregor Pavšič

Možnost hitrega polnjenja DC je dobil v zadnji različici, ko je tudi baterija presegla 50 kilovatnih ur. Foto: Gregor Pavšič