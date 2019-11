Slovenskim policistom se toži po takem patruljnem vozilu #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegovo bistvo je predvsem v pojavnosti in zmogljivosti izven asfaltnih cest, kar je predvsem zasluga posebnih blažilnikov Fox Racing Shox. Foto: Ford

Medtem ko so slovenski policisti pred dnevi v uporabo prejeli nove renault kadjare, njihovi britanski kolegi v floti preizkušajo tudi policijsko različico ford rangerja raptorja.

Ford bo raptorja začel preizkušati v različnih delih Velike Britanije, med prvimi so ga prejeli policisti v Walesu. Poleg raptorja so v uporabo prejeli tudi policijsko različico novega focusa ST v karavanski izvedbi.

Raptor v civilni različici. Foto: Gašper Pirman Eden najbolj vpadljivih fordov na evropskih cestah

Raptorja poganja štirivaljni dvolitrski dizel s 157 kilovati in 500 njutonmetri, ki prenaša navor na vsa štiri kolesa s pomočjo desetstopenjskega samodejnega menjalnika. Ta avtomobil je Ford letos pripeljal tudi že v Slovenijo in zanj že do začetka septembra prejel skoraj 60 naročil.

Njegovo bistvo je predvsem v pojavnosti in zmogljivosti izven asfaltnih cest, kar je predvsem zasluga posebnih blažilnikov Fox Racing Shox. Ti s prilagoditvijo glede na zaznani položaj zagotovijo večje sile blaženja pri ekstremni obremenitvi, manjše sile v zmernejših pogojih pa poskrbijo za uglajeno vožnjo po cestah. Sprednji blažilnik je za 32 odstotkov bolj tog, zadnji pa za 18 odstotkov.

Raptor je od običajnega rangerja 15 centimetrov širši. Foto: Ford

Kaj zmorejo posebni blažilniki?

Športne blažilnike z bati s premerom 63,5 milimetra dopolnjujejo krmilne ročice iz aluminija, spredaj so uporabljeni stolpi z izpostavljenimi amortizerji, zadaj za vzmetenje skrbi kombinacija vijačnih vzmeti in vgrajenih Wattovih členov, ki omogoča pomik osi gor in dol s kar najmanj prečnega gibanja.

Raptor je od običajnega rangerja 15 centimetrov širši. Sprednje razširitve so izdelane iz ogljikovih vlaken, posebna oblika stranskih stopnic pa hkrati preprečuje, da bi leteče kamenje zadelo zadnji del vozila.

Zaradi okrepljene šasije in spremenjene geometrije znaša vstopni kot 32,5 stopinje, izstopni pa 24 stopinj. Raptor lahko neovirano vozi po vodi z višino 850 milimetrov. Vso vozniško izkušnjo nadgradi še šest voznih profilov.

