Novosti za 4,3 milijona evrov: to je vpogled v policijski vozni park

Slovenska policija je letos naročila že 145 novih vozil v skupni vrednosti 4,3 milijona evrov. Vozni park policije sestavlja 2.476 večinoma lastniških vozil, ki so v povprečju stara skoraj sedem let. Pri naročanju letos največji posel za družbo Renault Nissan Slovenija, drugega največjega avtomobilskega trgovca v državi. Policisti so pri njih naročili 111 vozil v skupni vrednosti 3,3 milijona evrov.

Slovenska policija je včeraj tudi uradno sprejela floto 61 novih vozil, med njimi večinoma patruljnih. Po besedah generalne direktorice slovenske policije Tatjane Bobnar je to znak pomladitve voznega parka policije, v katerem so bila vozila v povprečju stara skoraj sedem let.

Slovenska policija je letos dobila 145 novih vozil v skupni vrednosti 4,3 milijona evrov. Največji letošnji posel so sklenili z družbo Renault Nissan Slovenija, saj od 145 novih vozil kupili 90 modelov renault kadjar.

Od tega jih je bilo 49 s pogonom na vsa štiri kolesa, ob tem pa še 41 s pogonom na le sprednji par koles. Renault je v policijsko floto letos prispeval tudi še 21 karavanskih modelov megan grandtour. Policija je kupila tudi dodatnih en Volkswagnov kombi (civilno specialno patruljno kombinirano vozilo) in 20 škod octavij RS s štirikolesnim pogonom za patruljne naloge na avtocestah. Od 145 naročenih vozil jih je policija do včeraj prejela 67.

Renault Nissan Slovenija je sicer po dobičku drugi, po prihodkih od prodaje pa celo največji avtomobilski trgovec v Sloveniji. Lani so imeli 535 milijonov evrov prihodkov in 8,4 milijona evrov dobička. Družba Porsche Slovenija je imela 532 milijonov evrov prihodkov in 12,4 milijona evrov dobička.

Novi avtomobili prilagojeni trenutnim policijskim nalogam

"Ekipa, ki je pripravila razpis in sodelovala pri postopkih nabave, se je potrudila, da bi bila ta vozila čim bolj po meri potreb policistov na terenu," razlagajo na slovenski policiji. Glede na trenutno intenzivno delo ob državni meji, kjer policistke in policisti dnevno odkrivajo nedovoljene migracije, je zelo pomembno, da so civilna specialna terenska vozila opremljena z dodatnim močnim iskalnim reflektorjem, ki omogoča boljši pregled okolice. Iz enakega razloga sta v vsa vozila vgrajeni tudi po dve ročni akumulatorski svetilki, ki bosta policistoma v patrulji omogočili lažji pregled terena in večjo varnost.

Nova vozila imajo tudi integrirani navigacijski sistem, kar bo policistom omogočilo lažji in hitrejši prihod na določeno lokacijo tudi v primerih, ko terena ne poznajo dobro.

Poleg drugih uporabnih rešitev imajo vsa vozila tudi nove tipske sedežne prevleke, ki bodo varovale sedeže pred prehitrim uničenjem, saj izkušnje kažejo, da se zaradi uporabe opasačev oziroma strelnega orožja avtomobilski sedeži pogosto strgajo. Tako bodo naša službena vozila dlje uporabna in lepo urejena.

Najmlajša so osebna patruljna vozila, najstarejši motocikli, dostavniki, kombinirana vozila …

Dodatnih 145 vozil bo nekoliko pomladilo vozni park slovenske policije, ki je torej v povprečju (podatek velja za 1. oktober letos) star skoraj sedem let. Še najmlajša so osebna patruljna vozila, ki so v povprečju stara manj kot štiri leta. Skoraj deset let pa so v povprečju stari policijski motocikli, dostavna in tovorna vozila ter tudi kombinirana vozila.

Policija ima sicer v lasti 2.131 vozil, ob tem pa v najemu še 345 vozil. Skupno floto sestavlja 2.476 vozil.

Med temi je največ osebnih civilnih vozil, in sicer 1.180. Osebnih patruljnih vozil so imeli policisti v začetku oktobra 588.

Nova vozila, ki jih je v zadnjih dveh mesecih prevzela policija



21 civilnih specialnih vozil znamke Renault Megane, ki so jih danes predali policistom. Tehnične lastnosti 21 vozil Renault Megane Grandtour Business Blue dCi 115 (v skupni vrednosti z DDV 473.528,58 evra): dolžina 4626 mm, medosje 2.712 mm, masa vozila 1.481 kg, delovna prostornina 1461 cm3, nazivna moč 85 kW.



Vozila so predelana za posebne namene, opremljena s svetlobno in zvočno signalizacijo ter drugo policijsko opremo



20 civilnih specialnih patruljnih vozil znamke Škoda Octavia, ki so bila nabavljena za izvajanje izravnalnih ukrepov (tj. za nadzora državne meje v notranjosti države); od teh sta bili danes v uporabo predani dve vozili. Tehnične lastnosti vozil znamke Škoda Octavia 2.0 TDI 4 x 4 DSG (v skupni vrednosti z DDV 753.356,20 evra): dolžina 4.689 mm, medosje 2.677 mm, masa vozila 1.561 kg, delovna prostornina 1.968 cm3, nazivna moč 135 kW.



Vozilo je predelano za posebne namene, opremljeno s svetlobno in zvočno signalizacijo ter drugo policijsko opremo. Vozila imajo pogon na vsa štiri kolesa in avtomatski menjalnik.



41 specialnih patruljnih terenskih vozil znamke Renault Kadjar (policistom predana danes) in 45 civilnih specialnih patruljnih terenskih vozil znamke Renault Kadjar; vsa so bila nabavljena za varovanje zelene meje in delo na mejnih prehodih. Tehnične lastnosti 41 vozil znamke Renault Kadjar Intens Blue 1.7 dCi (v skupni vrednosti z DDV 1.286.930,96 evra): dolžina 4.449 mm, medosje 2.647 mm, masa vozila 1.618 kg, delovna prostornina 1.749 cm3, nazivna moč 110 kW.



Vozila so predelana za posebne namene, opremljena s svetlobno in zvočno signalizacijo ter drugo policijsko opremo. Polepljena so s policijsko grafiko.Tehnične lastnosti 45 vozil znamke Renault Kadjar Intens Blue 1.7 dCi 4 x 4 (v skupni vrednosti z ddv 1.463.245,20 evra), ki so bila že prej predana enotam: dolžina 4.449 mm, medosje 2.647 mm, masa vozila 1.725 kg, delovna prostornina 1.749 cm3, nazivna moč 110 kW.



Vozila so predelana za posebne namene, opremljena s svetlobno in zvočno signalizacijo ter drugo policijsko opremo.



Štiri civilna specialna patruljna terenska vozila znamke Renault Kadjar, ki so bila prav tako nabavljena s sredstvi Frontexa in se bodo večinoma uporabljala za sodelovanje oziroma napotitve policistov v skupne operacije agencije Frontex (od teh so bila policistom danes predana tri vozila).Tehnične lastnosti štirih vozil Renault Kadjar Intens Blue 1.7 dCi 4 x 4 (v skupni vrednosti z DDV 126.338,28 evra): dolžina 4.449 mm, medosje 2.647 mm, masa vozila 1.725 kg, delovna prostornina 1.749 cm3, nazivna moč 110 kW.



Vozila so predelana za posebne namene, opremljena s svetlobno in zvočno signalizacijo ter drugo policijsko opremo. Imajo pogon na vsa štiri kolesa. Namenjena so delu policistov v operacijah agencije Frontex.

Generalna direktorica policije je včeraj poudarila, da so za visoko stopnjo varnosti, ki je rezultat tudi požrtvovalnega dela naših policistk in policistov, poleg vrednot in vrlin, zapisanih v samo esenco našega delovnega vsakdana, potrebni tudi ustrezno vrednotenje dela policistov, ustrezna zakonodaja, ki določa pooblastila in s tem orodja za delo, in ustrezna oprema.



Na tem področju se je v zadnjih dveh letih trend vendarle obrnil na bolje: "Prišel je čas, ko slovenska policija ni več 'šparovček', iz katerega se jemlje, ampak v katerega se vlaga. Svojo opremo smo končno začeli posodabljati."