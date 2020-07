Organizatorji poudarjajo, da so dobili vsa potrebna dovoljenja, med njimi tudi tisto, ki ga izdaja NIJS. Tako pa bodo vse omejitve vplivale na potek prireditve, na katero je sicer prijavljenih 63 posadk.

"Reli smo skrčili na en tekmovalni dan in bili pri tem pozorni na to, da se vse skupaj dogaja v kar najmanjšem radiju. Tako bosta na sporedu dve hitrostni preizkušnji po trikrat, vozili pa bomo le malo vmesnih etap. Servisno cono bomo postavili na letališču v Lajšah, kamor pa vstop za obiskovalce tokrat ne bo dovoljen," razkriva Danijel Blažinčič, vodja organizacijske ekipe velenjskega relija.

Dela letos več kot nekoč z dvodnevnim “evropskim” relijem

Blažinčič priznava, da je za njegovo ekipo zelo stresen mesec dni dela. Po prvotnem načrtu bi moral dvodnevni reli potekati že konec maja, a so ga nato prestavili v julij.

Ko so pred leti prevzeli organizacijo takrat še evropskega Saturnusa, je bilo po besedah Blažinčiča dela manj kot z letošnjim zares sprinterskim relijem.

Danijel Blažinčič, vodja organizacijske ekipe v Velenju. Foto: Gregor Pavšič

Omejitve: na vsak dirkalnik dovoljeni po trije mehaniki oziroma spremljevalci

Celotno organizacijo dogodka so morali prilagoditi omejitvam NIJZ, po katerih na prireditvi ne sme biti več kot 500 ljudi. V praksi bodo morali imeti izdelan seznam vseh udeležencev prireditve.

Na posamezni tekmovalni avtomobil je dovoljenih pet oseb, to je posadka in še trije mehaniki oziroma spremljevalci. Ko temu dodamo še okrog 130 ljudi z najrazličnejših vej organizacijske ekipe, se številka udeležencev - vsi bodo morali biti uradno evidentirani - že giblje okrog 460.

Potrebne omejitve, ki jih ta konec tedna pripravljajo v Velenju, pod vprašaj postavljajo tudi nekatere napovedane avtomobilske dirke v nadaljevanju sezone. V prvi vrsti je to za avgust napovedani reli Vipavska dolina, kjer se na mestnem “superspecialu” in v Velikih Žabljah zbere več tisoč ljudi. Organizatorji so nam pred dnevi tako potrdili, da odločitve o izvedbi relija še niso sprejeli in da še iščejo primerno rešitev. Tudi v Novi Gorici, kjer bi moral septembra potekati reli FIA evropskega reli pokala, odločitve o izvedbi še niso sprejeli.

Pazili bodo tudi na morebitne prevelike skupine strnjenih obiskovalcev

“Na obeh hitrostnih preizkušnjah bomo pazili, da se na točkah z dostopi ne bo zbralo preveč ljudi oziroma da bodo spoštovali preventivne napotke. Prosimo vse obiskovalce za ustrezne razmake, tudi maske in uporaba razkužil bo obvezna oziroma bo zanjo poskrbljeno,” dodaja Blažinčič, ki je torej skrbi za preventivno pred morebitnim širjenjem okužb moral dati prednost pred večjim ter bolj odmevnim avtomobilskim spektaklom.

Velenski reli letos namreč praznuje svojo 35-letnico in je med aktivnimi prireditvami tista z najdaljšim stažem v Sloveniji.

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 R5) bosta prva favorita 35. relija v Velenju. Foto: Uroš Modlic

Jubilejni reli s 63 prijavljenimi posadkami

Blažinčič sicer poudarja odlično sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in tudi podporo občine. Prijetno presenečen je tudi z odzivom tekmovalcev. Pogoj za izvedbo je bil vsaj 35 prijavljenih posadk, danes jih je na listi prijavljenih že 63. Pokroviteljev letos praktično ni in celoten reli so pripravili predvsem z mislijo na prihodnost.

Med prijavljenimi posadkami izstopajo predvsem dirkalniki razreda R5. Prvi favorit bo slovenski državni prvak Rok Turk (hyundai i20 R5), njegovi glavni tekmeci pa bosta nekdanja madžarska prvaka Andras Hadik (ford fiesta R5) in Ferenc Kiss (volkswagen polo GTI), med Slovenci pa s takimi dirkalniki najvišje ciljata Aljoša Novak (škoda fabia R5) in Aleš Zrinski (ford fiesta R5).

In še spremembe na trasi. Medtem ko bo hitrostna preizkušnja Skorno enaka kot v zadnjih dveh letih, bo preizkušnja Zavodnje letos precej spremenjena. V večjem delu bo potekala navzdol in ne več navzgor.