Tako vozi Slovenec: komentatorji noreli, Italijani se držali za glavo #video

Že v soboto smo pisali o vodilnih slovenskih avtomobilskih športnikih in še posebej Boštjanu Avblju, ki je ta konec tedna nato z odliko nastopil na italijanskem reliju Casentino v Toskani. Slovenski dirkač, ki mu zapiske v dirkalniku škoda fabia R5 bere Damijan Andrejka, se je v družbi nekaterih odličnih in profesionalnih italijanskih voznikov potegoval za navišja mesta. Končno četrto mesto je bilo za Slovenca najboljši obet pred krstom na evropskem prvenstvu, ki ju čez dva tedna čaka v Rimu.

Avbelj je tudi v Toskani gledalce osvojil s podobnim slogom vožnje, kot ga je lani pokazal tudi v Sloveniji. Hitra in napadalna vožnja z mnogimi dodatki atraktivnega drsenja je prepričala spremljevalce relija, ob doseženih časih pa so bili presenečeni tudi vodje vodilnih ekip na reliju.

Video - vožnja slovenske posadke na reliju Casentino

Boštjanu Avblju manjka še več dirkaških kilometrov in teh imajo precej več prav njegovi tekmeci na močnih relijih v tujini. Foto: Gregor Pavšič

Reli je dobil Andrea Crugnola (citroen C3 R5), lanski absolutni italijanski podprvak, voznik Citroen Italia in tudi Pirellijev testni voznik. Pred Avbljem sta reli končala še eden največjih italijanskih upov relija Damiano De Tomasso (škoda fabia R5), pred dvema letoma italijanski mladinski prvak (letos vozi s podporo italijanske zveze ACI), vse do zadnjega pa sta se Slovenca za stopničke borila s Fabiem Andolfijem (škoda fabia R5), zadnja tri leta rednim udeležencem relijev za svetovno prvenstvo v kategoriji WRC2.

Avbelj je na koncu za tretjim mestom zaostal za 4,5 sekunde, zmagovalec Crugnola pa je bil uspešnejši za slabih 45 sekund. O ostrem tempu priča tudi povprečna hitrost zmagovalca, ki je presegla mejo 100 kilometrov na uro.

Rezultati - 40. reli Internazionale del Casentino



1. Crugnola-Ometto (citroen C3 R5), 2. De Tomasso-Bernardi (škoda fabia R5) + 0:21,1; 3. Andolfi-Ascalone (škoda fabia R5) + 0:40,4; 4. Avbelj-Andrejka (škoda fabia R5) + 0:44,9; 5. Porro-Cargnelutti (ford fiesta WRC) + 1:15,1; ...

Atraktivna in napadalna vožnja postaja zaščitni znak Avblja tudi na mednarodni ravni relija. Foto: Amico Rally

Avbelj: “Vse to je odličen potencial za naprej …”

“V petek na testu občutki za volanom niso bili najboljši, a z nekaj spremembami sem nato lahko začel z relijem zelo odločno. Zaostanki so bili zelo majhni, na najdaljši preizkušnji pa sem nato uničil gume, izgubil nekaj več časa in tudi tretje mesto. Do cilja sva zmanjševala zaostanek, a nama je za stopničke malo zmanjkalo. Vseeno sem zelo zadovoljen s prikazanim, saj je vse to odličen potencial za napredek,” je po reliju povedal Avbelj, ki je z vožnjami kot je na spodnjem posnetku navduševal tudi komentatorje spletnih prenosov posameznih hitrostnih preizkušenj.

Video - atraktiven prehod na eni izmed hitrostnih preizkušenj

Začetek EP v Rimu: še ostrejša konkurenca in osem različnih “brzincev”

V primerjavi s precej bolj navoženimi italijanskimi vozniki je bila Avbljeva hitrost, to je bil vendarle njegov šele peti reli v karieri, tudi tokrat presenetljiva. Dirka v Toskani je bila zaradi ostre konkurence tudi pravšnji test pred prvim nastopom na reliju za evropsko prvenstvo. Ta čaka Avblja in Andrejko v Rimu, kjer se prvenstvo stare celine tudi uradno začne.

“V Rimu nas čaka zelo dolg in težak reli, ki bo imel kar osem različnih hitrostnih preizkušenj. Odpeljali jih bomo po dvakrat. V prednosti bodo seveda Italijani, ki vozijo doma in tisti, ki te ceste že bolje poznajo. Z dobrim delom in nekaj sreče se lahko nadejam dobrega rezultata, vsekakor odhajam v Rim optimistično,” dodaja 29-letni Avbelj, ki se že zdaj pred evropskim krstom zahvaljuje pokroviteljem ter ekipama Lema Racing (dolgoletni podporniki) in Xmotors (lastniki dirkalnika).

Na evropskem prvenstvu za Avblja tudi podpora zveze AŠ2005

In tudi slovenska avtošportna zveza AŠ2005 bo v Rimu podprla v tem trenutku “vročo” slovensko posadko in morda je to znak, da bo poskus preboja slovenskega avtomobilskega dirkača na mednarodno raven vendarle dobil tudi podporo osrednje slovenske organizacije, morda v prihodnje tudi turizma ali celo države.