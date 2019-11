Slovenskemu dobavitelju za 300 milijonov evrov poslov

Hidria bo nove sisteme dobavljala znamkam, kot so BMW, Mercedes-Benz in druge.

Hidria bo nove sisteme dobavljala znamkam, kot so BMW, Mercedes-Benz in druge. Foto: Robert Zabukovec

Hidria bo za avtomobile znamk BMW in Daimler Mercedes razvijala sisteme in tehnologije, ki jih bodo uporabili v novih elektrificiranih avtomobilih. Vrednost pogodb med letoma 2021 in 2030 znaša 300 milijonov evrov.

Hidria je bila že do zdaj eden glavnih slovenskih dobaviteljev globalne avtomobilske industrije, v kateri so slovenski dobavitelji sicer zelo cenjeni. V preteklosti je že sodelovala pri razvoju blagih hibridnih pogonov, potrebe po razvoju učinkovitih elektrificiranih pogonov pa se bodo v prihodnjem desetletju le še povečale. Tako pri polno električnih kot tudi priključno hibridnih avtomobilih.

Tehnologija spajanja statorskih in rotorskih lamel

Skupaj s slovenskimi razvojnimi partnerji so razvili tehnologijo spajanja statorskih in rotorskih lamel, kar so poimenovali kot tehnologijo Hidria Bond.

To tehnologijo bodo podrobneje predstavili prihodnji teden na Jesenicah, kjer se bosta vodstvu družbe poleg jeseniškega župana Blaža Račiča pridružila tudi Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, in Aleš Cantarutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.