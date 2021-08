Slovenija v samem vrhu: tako ugodni so bencinski kilometri

Koliko kilometrov je mogoče prevoziti za slabih 60 evrov na bencin in elektriko? To je bilo izhodišče britanske raziskave, ki je na vrh po cenovni razliki obeh pogonov postavila Latvijo. Slovenija v prvi deseterici držav po ugodnosti bencinskega goriva, ob primerjavi s ceno električnih kilometrov pa nas ni v prvi trideseterici.

V raziskavi so primerjali rezultate na osnovi volkswagen golfa in nissana leafa+. Foto: PRIMA Raziskavo je opravilo podjetje Uswitch iz Velike Britanije, ki ponuja spletne izračune in postopke za menjavo ponudnikov električne energije, mobilne telefonije, naročnine na televizijo in podobno. Z volkswagen golfom in nissanom leafom+ so primerjali, kako daleč se je mogoče v posameznih državah peljati za 50 britanskih funtov (59 evrov). Po pričakovanjih se je mogoče ob današnjih cenah domače elektrike veliko dlje peljati z električnim avtomobilom. Precej manjši so prihranki ob izdatnejši uporabi javne polnilne infrastrukture, toda električni avtomobili so v prvi vrsti namenjeni tistim z domačo vtičnico.

Za 50 funtov se je mogoče na elektriko najdlje peljati v Litvi (7.136 kilometrov), na Norveškem (6.172 kilometrov) in v Avstriji (6.646 kilometrov).

Najboljše države po razliki v dosegu z bencinskim ali električnim pogonom za 50 funtov (59 evrov):

doseg elektrika doseg bencin razlika Litva 7.136 km 851 km 6.285 km Norveška 6.712 km 629 km 6.083 km Švedska 6.518 km 674 km 5.844 km Estonija 6.582 km 674 km 5.844 km Avstrija 6.646 km 861 km 5.785 km

Medtem ko vsaj z vidika lastnih izkušenj težko ocenjujemo točnost podatkov za tuje države, navedeno za Slovenijo kar dobro drži. Po podatkih raziskave bi za en kilometer vožnje na elektriko slovenski voznik odštel približno dva centa. To pomeni strošek dveh evrov na sto kilometrov. Enak je bil tudi naš izkupiček prevoženih tisoč kilometrov z električnim avtomobilom, ko smo kombinirali domače in javno polnjenje ter poskušali simulirati realni vsakodnevni polnilni "miks" povprečnega voznika. Če bi baterijo polnili izključno doma, bi bila cena še za vsaj polovico nižja. Cena se v tem primeru močno razlikuje tudi med posameznimi ponudniki električne energije. Ko smo nedavno s peugeotom e-208 tisoč kilometrov prevozili izključno z uporabo javne polnilne infrastrukture, je znašal strošek za sto prevoženih kilometrov dobre štiri evre.

Slovenski bencin ostaja zelo ugoden

Ob primerjavi razlik med prevoženimi kilometri na elektriko in bencin je bila na vrhu spet Latvija, sledile so ji še Norveška, Švedska, Estonija in Avstrija. Pri naših severnih sosedih bi tako za izhodiščnih 59 evrov na bencin prevozili 861 kilometrov, na elektriko pa do 6.646 kilometrov.

Sodeč po raziskavi Uswitch nekatere države izstopajo po ugodni ceni bencinskega goriva. Na vrhu so ZDA, kjer bi lahko z omenjenimi 50 funti prevozili do 1.440 kilometrov. Med prvimi tremi sta še Avstralija (1.188 kilometrov) in Mehika (1.194 kilometrov). Na repu prve deseterice so tri evropske države, in sicer Poljska (913 kilometrov), Slovenija (903 kilometri) in Madžarska (874 kilometrov).

Najuspešnejše države po doseguj na bencin za 50 funtov (59 evrov):

ZDA 1.439 km Avstralija 1.188 km Mehika 1.183 km Kostarika 1.111 km Kanada 1.049 km Čile 1.009 km Japonska 961 km Poljska 913 km Slovenija 903 km Madžarska 874 km

Ko smo nedavno s peugeotom e-208 tisoč kilometrov prevozili izključno z uporabo javne polnilne infrastrukture, je znašal strošek za sto prevoženih kilometrov dobre štiri evre. Ob kombinaciji domačega in javnega polnjenja se strošek prepolovi, ob zgolj domačem poljenju je lahko še precej nižji. Foto: Gregor Pavšič

Razlika med prevoženimi kilometri na bencin in elektriko? Slovenija je na 33. mestu.

Če je Slovenija v samem vrhu po ugodnosti potovanja z bencinskim gorivom, je precej drugače pri primerjavi s prevoženo razdaljo z električnim avtomobilom. Na tej lestvici Uswitch smo zasedli 33. mesto. Sodeč po podatkih bi bilo mogoče v Sloveniji za 50 funtov na elektriko mogoče prevoziti 1.645 kilometrov več kot z bencinskim gorivom.

V Nemčiji, uvrščeni na 30. mesto, znaša razlika 1.928 kilometrov, v Grčiji na 26. mestu 2.656 kilometrov, v Italiji na 19. mestu 3.362 kilometrov, v petouvrščeni Avstriji pa 5.785 kilometrov. Pri Uswitch so sicer primerjali tiste države, kjer je mogoče kupiti tako volkswagen golfa kot tudi nissana leafa.

Celoten pregled po državah (razdalje v kilometrih so v desnem stolpcu):

