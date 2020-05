Slovenci nori Škodo, bodo sprejeli tudi ta novi SUV? #video

Škoda je v Evropi dobro postavljena avtomobilska znamka, ki je, sodeč po prodajnih rezultatih, pisana na kožo tudi okusu slovenskih kupcev. Za Volkswagnom in Renaultom je to tradicionalno tretja najuspešnejša znamka, ki ji na domačem bruto avtomobilskem trgu pripada okrog 10-odstotni tržni delež. Škoda se takoj za Volkswagnom podaja na področje elektromobilnosti. Nekateri v Sloveniji že vozijo njihov električni avto citigo, model enyaq pa bo njihov prvi namenski električni avtomobil.

Čehi obljubljajo veliko prostora

Enyaq iV bo novi model Škodine avtomobilske znamke, ki izhaja iz Volkswagnove platforme MEB za električna vozila. Osnovo si tako deli z napovedanima električnima volkswagnoma ID.3 in ID.4.

Enyaq bo dolg 4.648 in širok 1.877 milimetrov, tako da je malce manjši od trenutno največjega češkega športnega terenca kodiaqa. V primerjavi z njim je enyaq predvsem nižji (1.618 milimetrov), več prostora pa naj bi ponujal celo v notranjosti. Škoda napoveduje 585-litrski prtljažnik.

Enyaq ni klasični športni terenec, saj je od teh predvsem nižji in ima izrazito linijo spuščanja strehe proti zadku. Foto: Škoda

Na ceste prihaja prihodnje leto. Foto: Škoda

Razpoložljive različice škode enyaqa:

Baterija Moč motorjev Doseg iV 50 55 kWh 109 kW Do 340 km iV 60 62 kWh 132 kW Do 390 km iV 80 82 kWh 150 kW Do 500 km iV 80 X 82 kWh 195 kW Do 460 km iV 80 X RS 82 kW 225 kW Do 460 km

Tri zmogljivosti baterije, štirikolesno gnane različice tudi z dvema elektromotorjema

Avtomobil bo na voljo s pogonom na zadnji kolesi, prav tako pa tudi na vsa štiri kolesa. Te različice bodo imele dva elektromotorja. Osnovni model bo imel baterijo z zmogljivostjo 55 kilovatnih ur (kWh). Poganjal ga bo 109-kilovatni elektromotor na zadnji osi, obljubljeni doseg pa bo znašal do 340 kilometrov. Na voljo bosta tudi bateriji z zmogljivostjo 62 in 82 kWh, moč elektromotorja pa bo lahko znašala tudi 150 in 225 kilovatov. Obe štirikolesno gnani različici bosta imeli največjo baterijo in doseg do 460 kilometrov.

Največji doseg obljublja model iV 80, ki ima torej največjo baterijo in pogon na zadnji kolesi. Obljubljeni doseg je do 500 kilometrov, kar v praksi pomeni zagotovo več kot 400-kilometrski doseg.

Moč polnjenja na enosmernem toku DC bo do 125 kilovatov, podatek za izmenični tok AC še ni na voljo.

Škoda bo avtomobil izdelovala v Mladi Boleslavi na Češkem. Proizvodnja se bo začela še letos, avtomobil pa na trg prihaja prihodnje leto.