Slog, ki poganja prihodnost

Blagovna znamka OMODA & JAECOO uradno predstavlja model OMODA 7, tehnološko napreden SUV, zasnovan tako, da odgovori na najvišje zahteve sodobnih voznikov.

• OMODA 7 SHS-P – Super Hybrid System: 1.5TGDI turbinsko polnjen bencinski motor z zmogljivim električnim motorjem, skupna moč 205 kW (279 KM) in navor 365 Nm

• pasivna in aktivna varnost brez kompromisov – pet zvezdic Euro NCAP

• vodilna osemletna garancija

• začetna cena modela: 33.990 evrov

Blagovna znamka OMODA & JAECOO uradno predstavlja model OMODA 7, tehnološko napreden SUV, zasnovan za najvišje zahteve sodobnih voznikov. Namenjen je kupcem, ki iščejo vrhunsko kakovost in zanesljivost, OMODA 7 pa prinaša visoko raven pasivne in aktivne varnosti, eleganten dizajn pametne kabine in brezkompromisno vozniško izkušnjo.

Po velikem uspehu svojega prvega globalnega modela OMODA 5 OMODA na hrvaškem trgu predstavlja novi model OMODA 7, ki uteleša celovito "evolucijo" v estetskem oblikovanju in pametnih inovacijah ter vodi novo ero mobilnosti.

Foto: Angelo Virag

Oblikovanje

Oblikovalski jezik novega vozila poudarja futurističen vtis in estetsko dovršenost. Vsak kot vozila izraža slog; sprednji del izstopa z ostrim in prepoznavnim videzom, bočna silhueta je elegantno oblikovana in skladna, zadnje luči pa so navdihnjene z bliskom, ki simbolizira moč tehnologije in estetike. OMODA 7 bo brez dvoma avantgarden model, ki bo postavil nova merila v oblikovanju vozil SUV.

Pogon

OMODA 7 SHS-P poganja napredni Super Hybrid System (SHS), vrhunec razvoja hibridnih pogonskih sklopov. Sistem združuje 1.5TGDI turbinsko polnjen bencinski motor z zmogljivim električnim motorjem, kar skupaj daje 255 kilovatov (347 konjskih moči) in 525 njutonmetrov navora. Pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro znaša 8,4 sekunde, kar model uvršča med najbolj dinamična vozila v razredu.

Foto: Angelo Virag Sistem SHS je zasnovan za optimalno porabo goriva in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida ter zagotavlja velik doseg. Vozilo je opremljeno z visokonapetostno baterijo kapacitete 18,3 kilovatne ure, ki omogoča do 90 kilometrov električne vožnje – idealno za vsakodnevno mestno vožnjo brez emisij. Električni pogon zagotavlja tudi tišje delovanje, zlasti pri nižjih hitrostih.

Varnost

Karoserija je sestavljena iz 72,1 odstotka jekla visoke trdnosti in pocinkanih elementov za zaščito pred korozijo. V ključnih območjih trka je uporabljen jekleni material trdnosti do 1.500 megapaskala, karoserijska struktura pa učinkovito razprši energijo trka.

Vozilo ima osem zračnih blazin in več kot 20 senzorjev trka, ki zaznavajo kot, hitrost in intenzivnost udarca ter omogočajo prilagodljivo sprožanje zračnih blazin. Baterijski sklop je prestal več kot sto ekstremnih testov, vključno s prebojem, stiskanjem, požarom in potopitvijo v vodo.

Foto: Šime Eškinja

Inteligentna vožnja in ADAS



OMODA 7 vključuje 19 sistemov ADAS, med njimi so:



• ACC (prilagodljivi tempomat),

• TJA (pomoč v prometnih zastojih),

• LDW (opozorilo za zapustitev voznega pasu),

• BSD (nadzor mrtvega kota),

• DOW (opozorilo ob odpiranju vrat),

• FCW (opozorilo na čelno trčenje),

• AEB (avtonomno zaviranje v sili).



Poleg tega sistem 540-stopinjskih kamer s štirimi kamerami HD odpravlja mrtve kote pri manevriranju.

Avtonomno parkiranje

Sistem APA (Automatic Parking Assist) in RPA (Remote Parking Assist) omogoča samodejno parkiranje v pravokotna, vzporedna in ozka parkirna mesta. Vozilo lahko prepozna prostor in se sam parkira ali pa ga voznik upravlja na daljavo prek mobilne aplikacije.

Pametna kabina, VIP-udobje in akustična izolacija

Središče impresivnega kokpita predstavlja 15,6-palčni zaslon 2,5K, ki ga podpira zmogljiv čip Snapdragon 8155 za brezhibno delovanje. Sistem omogoča glasovno upravljanje v štirih conah, kar pomeni, da lahko tudi potniki na zadnjih sedežih glasovno upravljajo funkcije v vozilu, kot so odpiranje in zapiranje strešnega okna, nastavitev klimatske naprave ali menjava radijske postaje.

Možnost premikanja zaslona infotainmenta sovozniku omogoča bolj neposreden nadzor nad številnimi funkcijami, ki jih ponuja novi model OMODA 7.

Foto: Angelo Virag

Posebno zvočno izkušnjo zagotavlja Sony Premium avdiosistem z osmimi zvočniki. Brezžično povezovanje mobilnih naprav omogočata Apple CarPlay in Android Auto. Brezžično polnjenje telefona z močjo 50 vatov je nameščeno na sredinski konzoli, pri čemer za preprečevanje pregrevanja skrbi vgrajen ventilator, ki napravo hladi.

OMODA 7 vključuje dvoslojna zvočno izolirana stekla in tehnologijo aktivnega zmanjševanja hrupa ENC (Engine Noise Cancellation). Sprednja sedeža sta popolnoma električno nastavljiva ter imata funkciji ogrevanja in hlajenja, medtem ko je sovoznikov sedež VIP opremljen tudi z masažno funkcijo in možnostjo ležečega položaja, kar vožnjo spremeni v sproščujočo SPA-jevsko izkušnjo.

Dimenzije vozila znašajo 4660 × 1875 × 1670 milimetrov, medosna razdalja pa 2720 milimetrov. Prtljažnik ima prostornino 537 litrov.

Foto: Šime Eškinja

Kot vrhunec inženirske kakovosti OMODA 7 na trg Evropske unije prihaja z revolucionarno garancijo za celotno vozilo v trajanju osem let ali 160 tisoč kilometrov – kar nastopi prej.

Matična družba blagovne znamke Chery Group je leta 2025 zasedla 233. mesto na lestvici Fortune Global 500, blagovni znamki OMODA & JAECOO pa sta prisotni na 64 svetovnih trgih z nenehno in močno rastjo ter ponujata napredne hibridne tehnologije pod okriljem platforme SHS (Super Hybrid System).

Foto: Angelo Virag

OMODA & JAECOO se zanašata na svojo napredno tehnologijo SHS, ki prinaša izjemno visoko moč, zelo nizko porabo energije in izredno velik skupni doseg. S tem globalnim uporabnikom zagotavljata učinkovite rešitve trajnostne mobilnosti ter se hkrati postopoma približujeta cilju, da postaneta vodilna svetovna hibridna blagovna znamka.

Omeniti velja, da OMODA & JAECOO poleg stalnega napredka v avtomobilski industriji širita svoje tehnološke inovacije tudi na področje inteligentnih tehnologij. Robot, razvit v sodelovanju z ekipo AiMOGA, je že vključen v dejanske javne storitvene scenarije. Ta projekt je pomemben korak v preobrazbi avtomobilskih proizvajalcev v podjetja za inteligentne tehnologije ter dodatno širi meje vrednosti in možnosti blagovne znamke.

Foto: Angelo Virag

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