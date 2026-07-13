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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
15.34

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
avtomobil morje Trst vojaki pomoč

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 15.34

5 minut

Avto v Trstu zdrsnil v morje, vojaki iz potapljajočega se vozila rešili 41-letnika #video

Avtor:
A. P. K.

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V nedeljo se je v Trstu na trgu Piazza Unita d'Italia zgodila nesreča, v kateri je 41-letni voznik osebnega vozila iz še neznanega razloga zapeljal v morje. Na njegovo srečo so bili v bližini pripadniki italijanske vojaške akademije, ki so vozniku nemudoma priskočili na pomoč in ga rešili.

Nesreča se je zgodila na enem od osrednjih trgov v Trstu okoli 12.15. Več kadetov in osebje (sedem moških) iz vojaške akademije v Modeni so nemudoma, potem ko so videli, da je avtomobil zapeljal v morje, brez oklevanja skočili v vodo in začeli reševati voznika. Med tistimi, ki so prvi pomagali, naj bi bil tudi Srb, ki je bil v Trstu na obisku z družino. Na posnetku je razvidno, kako je več oseb priplavalo do potapljajočega se vozila, iz njega izvleklo 41-letnega voznika in ga privleklo do obale, kjer so ga prevzele reševalne službe.

Posnetek izredno hitrega in pogumnega reševanja vojakov je nemudoma zaokrožil po spletu. Za zdaj še vedno ni jasno, zakaj je avtomobil končal v morju in kaj je bil vzrok, da se je 41-letni voznik iz Trsta znašel v vodi. Tržaške oblasti še preučujejo vse okoliščine, ki so pripeljale do nesreče, in opravljajo preiskavo.

Rešenega voznika so z manjšimi poškodbami prepeljali v bolnišnico, lažje pa se je poškodoval tudi eden izmed vojakov pri reševanju moškega iz potapljajočega se vozila.

Hitremu posredovanju pripadnikov vojaške akademije pripisujejo zasluge za preprečitev morebitne smrtne nesreče, je poročal InTrieste. Pripadniki akademije so delovali odločno in hitro, čeprav so bili v Trstu zaradi ceremonialnih obveznosti in v času nesreče niso opravljali aktivne službe.

Gasilci so kasneje s sonarjem potopljeno vozilo našli na sedmih metrih globine in približno 20 metrov od obale. Potapljači in člani tržaške gasilske enote so potem, ko so pregledali vozilo in ugotovili, da je prazno, avtomobil s pomočjo dvižnih balonov potegnili iz morja in ga z žerjavom izvlekli iz vode.

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