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Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
31. 7. 2026,
7.10

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek
Tesla proizvodnja avtomobilov električni avtomobili

Petek, 31. 7. 2026, 7.10

10 minut

Iz tovarne v Fremontu tesla s številko 1.000.000

Tesla izdelala desetmilijonti avtomobil, obdobje eksplozivne rasti je končano

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

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Tesla tovarna | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Tesla je izdelala že deset milijonov električnih avtomobilov, toda podjetje se po letih izjemne rasti sooča z novo realnostjo – rast prodaje se je občutno upočasnila, proizvodne zmogljivosti ostajajo neizkoriščene, novi cenovno dostopnejši model pa še ni pripravljen.

Tesla je dosegla pomemben mejnik, saj je s proizvodnih trakov zapeljal njen desetmilijonti električni avtomobil. Noben drug proizvajalec električnih vozil do zdaj ni dosegel takšne številke, toda jubilej prihaja v obdobju, ko se je rast podjetja občutno umirila.

Dolga leta je Elon Musk napovedoval približno 50-odstotno povprečno letno rast proizvodnje in prodaje. Ta strategija je Teslo pripeljala do rekordnih 1,81 milijona dobavljenih vozil leta 2023, nato pa se je rast ustavila. Leta 2024 je sledil prvi letni padec prodaje, leta 2025 pa so dobave upadle še za dodatnih devet odstotkov. 

Letos spet bolje kot v zadnjih dveh letih

Letos so v prvem polletju dobavili 830 tisoč novih avtomobilov, kar je bila v primerjavi z lanskim letom spet občutna rast prodaje. S tem so se približali kitajskemu BYD, ki je bil lani globalno najuspešnejši proizvajalec električnih avtomobilov.

Tesla je trenutno med dvema razvojnima obdobjema. Prvo sta zaznamovala avtomobila model 3 in model Y, drugo pa naj bi prineslo cenovno dostopnejši električni avtomobil nove generacije. Razvoj tega pa je za zdaj ustavila usmeritev k robotaksijem, samodejni vožnji in robotiki.

Tesline tovarne niso polno izkoriščene

Podjetje ima medtem precej več proizvodnih zmogljivosti, kot jih dejansko izkorišča. Tovarne v Šanghaju, Fremontu, Berlinu in Austinu lahko skupaj izdelajo več kot 2,37 milijona vozil letno, trenutna proizvodnja pa ostaja pod to mejo.

K upočasnitvi rasti prispeva tudi ponudba modelov. Modela model 3 in model Y sta še vedno glavni prodajni uspešnici, vendar sta na trgu že več let. Cybertruck ni dosegel pričakovanega uspeha, modela cybercab in tovornjak semi sta še v fazi postopnega uvajanja, razvoj novega roadsterja pa se že več let zamika.

Tesla proizvodnja avtomobilov električni avtomobili
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