Slabi trije meseci: napoved težkih časov za avtomobiliste?

V Sloveniji ostaja najbolje prodajana znamka Renault. Foto: Gašper Pirman

Upad zaradi norega avgusta?

V avgustu, tik pred uvedbo novega merilnega cikla WLTP, je prodaja avtomobilov strmo narasla. Trgovci so velike zaloge avtomobilov prodajali z radodarnimi popusti, a vse od septembra prodaja novih avtov upada. Da konca novembra so v Evropi sicer pokupili 14,6 milijona avtov, kar je še vedno 0,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Prodajno slab december bi lahko povzročil, da se bo leto končalo v negativnih številkah. Zaradi manjšega števila nakupovalnih dni so ocene pesimistične, evropski kupci pa morajo kupiti vsaj 1,05 milijona avtomobilov, če želijo proizvajalci ohraniti enako število prodanih avtomobilov kot v letu 2017. V primeru osemodstotnega upada prodaje bo letos na stari celini prodanih manj avtomobilov kot leto poprej.

V Sloveniji rekordne številke



Pri nas smo bili vse leto priča strmi rasti prodaje novih avtomobilov, a je tako kot drugje v Evropi trg močno upadel v zadnjih treh mesecih. V novembru celo za 17,5 odstotka, kar je rast v prvih enajstih mesecih znižalo na samo 3,5 odstotka. Po podatkih ECEA so do zdaj trgovci prodali 69.192 avtomobilov, kar je za skoraj tri tisoč več kot lani.

Ker so morali pri Porscheju zaradi merilnega cikla WLTP iz ponudbe odstraniti kar nekaj modelov je prodaja padla za 64 odstotkov. Prihod nove 911 bo zagotovo ta padec močno omilil. Foto: Porsche Toyota in Dacia redki izjemi s pozitivnimi številkami

Poleg Audija in Porscheja so k 8,1-odstotnemu novembrskemu upadu prodaje največ pripomogli še Renaut in skupina FCA. Največ težav proizvajalcem še naprej povzroča nov merilni cikel WLTP, zaradi katerega so številne modelne palete nepopolnjene.

Prodaja skupine Volkswagen je novembra upadla za 11 odstotkov, največ je izgubil Porsche (62 odstotkov) in Audi (41 odstotkov). Prodaja Volkswagna je upadla za 3,8 odstotka, Škoda in Seat pa sta oba prepričala 0,5 odstotka več kupcev kot v enakem obdobju lani. Malenkost bolje gre skupini PSA. Vsa skupina je prodala za 6,1 odstotka manj vozil, Peugeot natančneje 6,4 odstotka, Opel 8,1 odstotka in Citroen 1,6 odstotka.

Težave imajo tudi pri Renaultu, kjer jim je prodaja upadla za 28 odstotkov. K sreči jih iz težav rešuje Dacia - prodali so za 14 odstotkov več avtomobilov. Pri FCA so izgubili osem odstotkov - Alfa Romeo 47 odstotkov in Fiat 11 odstotkov. Z 29 odstotki prirastka je trimesečje kot edini dobro sklenil Jeep.

Azijske znamke so prav tako imele slabe tri mesece. Najslabše se je odrezal Nissan z 28-odstotnim upadom, Hyundai je izgubil 5,3 odstotka, Kia odstotek in Honda 14 odstotkov. Toyota je kot edina prodala več avtomobilov in od septembra do konca novembra prodala 3,5 odstotka več avtov.

Premijskim proizvajalcem kaže bistveno bolje

Med premijskimi znamkami močno izstopa Jaguar, pridobili so 46 odstotkov. Volvo je prav tako pridobil 12 odstotkov in Mercedes-Benz 4,2 odstotka. Land Rover je upadel za 9,4 odstotka in BMW za 2,6 odstotka.

Med pomembnejšimi dejavniki je politična kriza

Skoraj vse leto so v negativnih številkah v Italiji in Veliki Britaniji. Politična kriza ustvarja negotovost, ljudje pa ne kupujejo novih avtomobilov. V Nemčiji, na največjem evropskem trgu, so v novembru zabeležili največji upad z 9,9 odstotka.