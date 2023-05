Skrivnostna napoved: kakšen avtomobil bodo razkrili?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota napoveduje nov koncept, ki ga bodo razkrili med 24-urno vztrajnostno dirko v Le Mansu. Je to GR različica novega hibridnega priusa?

Toyota je pred legendarno vztrajnostno dirko v Le Mansu s skrivnostno fotografijo napovedala koncept, ki bo imel tehnologije, razvite v zahtevnem svetu avtomobilskih dirk na najvišji ravni. To je vse, kar so Japonci za zdaj razkrili. Sodeč po obliki spodnjega dela avtomobila bi bila to lahko športna različica priusa, ki je že serijski v novi generaciji dobil zelo dinamični videz. Različica GR za hibridnega priusa, o samem pogonu koncepta za zdaj lahko le ugibamo - Toyota je že razvijala kombinacijo klasičnega motorja s pogonom na vodik. Tak koncept na osnovi corolle bodo v Le Mansu tudi pokazali v praksi.

Vztrajnostna dirka v Le Mansu bo potekala 10. in 11. junija, Toyota pa bo poskušala doseči že šesto zaporedno zmago.