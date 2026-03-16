Manjši avtomobili s klasičnimi motorji se dražijo, pri ponudbi električnih vozil pa na trg zdaj prvič prihaja več cenovno dostopnih avtomobilov. Kdaj se bosta cenovno obe avtomobilski smeri prekrižali?

V zadnjih desetih dneh smo vozili dva zelo zanimiva avtomobila, o katerih pa iz vidika vozniške izkušnje in uporabnosti zaradi embarga še ne moremo poročati. Jutri objavimo reportažo s prve vožnje skoraj serijskega Volkswagnovega koncepta ID.cross, prihodnji teden pa še vtise s prvih kilometrov z novim renault twingom - upom tako Renaulta kot predvsem novomeškega Revoza.

Renault twingo bo adut Renaulta in tudi Revoza. Foto: Gregor Pavšič

Oba avtomobila kažeta na trend prihoda cenejših električnih avtomobilov, ki so bili v prvem obdobju elektrifikacije še redki. Električni avtomobili so najprej večinoma prihajali v višjem cenovnem razredu in so nato začeli svoj preboj tudi proti nižjim cenam. Letos najuspešnejši električni avtomobil v Sloveniji je leapmotor T03 s ceno nekaj nad 18 tisoč evrov (brez upoštevanja subvencije), twingo bo imel začetno ceno pod mejo 20 tisoč evrov, podobno tudi njegov kitajski tekmec BYD dolphin surf.

Ponudba se bo v cenovnem razredu od 20 do 30 tisoč evrov še dodatno širila. Zanimivo bo tudi videti, ali bodo elektropogoni spet obudili najmanjši avtomobilski segment - ta je v Evropi v zadnjih desetih letih močno zamrl, a električne platforme prinašajo dodatne priložnosti v predvidljivih dnevnih potrebah po dosegu, cenejši pogonski energiji in tudi boljšemu prostorskemu izkoristku. Na drugi strani se cene bencinskih avtomobilov v povprečju višajo - proizvajalce bremenijo stroški z nižanjem izpustov in vsaj delna hibridizacija pogonov.

BYD je v Slovenijo pripeljal svoj električni mali avtomobil, ki je sicer dolg že štiri metre. Foto: Gregor Pavšič

Clio s klasičnimi motorji je cenovno še sprejemljiv - spodobno opremljen stane okrog 23 tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

Po analizi evropske organizacije Transport & Environment so se cene električnih avtomobilov v Evropski uniji leta 2025 prvič po letu 2020 znižale. Povprečna cena električnega avtomobila je padla za približno 1.800 evrov oziroma štiri odstotke in zdaj znaša okoli 42.700 evrov. Glavni razlog za pocenitev so strožji evropski cilji glede izpustov CO2, ki proizvajalce silijo k širši ponudbi cenovno dostopnejših električnih modelov.

Največji padec cen so zabeležili v segmentu manjših avtomobilov, kjer so se cene v razredu B znižale za približno 13 odstotkov. K temu so prispevali predvsem novi cenovno dostopni modeli, kot sta bila citroën e-C3 in renault 5, ki so namenjeni širšemu krogu kupcev in pomagajo proizvajalcem izpolnjevati omenjene evropske emisijske cilje.

Točka preloma okrog leta 2030?

Trend je pomemben preobrat v primerjavi z obdobjem med letoma 2020 in 2024, ko so se povprečne cene električnih avtomobilov v Evropi povečale za približno 5.000 evrov. Po mnenju analitikov je bil eden glavnih razlogov ta, da so proizvajalci zaradi manj strogih ciljev takrat predvsem razvijali večje in dražje električne modele. Analiza kaže tudi, da je približno polovica avtomobilskih proizvajalcev že dosegla evropske emisijske cilje za obdobje 2025–2027, in to dve leti pred rokom.

Električni avtomobili so po ceni večinoma že izenačeni z vozili z motorjem z notranjim zgorevanjem v večjih segmentih D in E. V manjših segmentih A, B in C bi lahko do cenovne izenačitve prišlo do leta 2030, če bodo proizvajalci znižanje stroškov prenesli tudi na kupce. Povprečna cena bi takrat znašala okrog 33 tisoč evrov, kar je torej skoraj deset tisočakov manj kot danes.

Ta proces pa bi se lahko upočasnil, če bi Evropska unija dodatno omilila emisijske cilje za leto 2030. Po ocenah T&E bi lahko v tem primeru povprečna cena električnega avtomobila leta 2030 ostala približno 2.300 evrov višja, kot bi bila ob veljavnih ciljih. Organizacija opozarja tudi, da bi popuščanje pri emisijskih standardih lahko upočasnilo prehod na električno mobilnost in oslabilo konkurenčni položaj evropske avtomobilske industrije v primerjavi z globalnimi proizvajalci, zlasti iz Kitajske.

