Škoda razkrila notranjost naslednjega avtomobila #foto

''Enyaq iV ima zaradi platforme MEB dolgo medosno razdaljo, ki v razmerju do karo­se­rijskih dimenzij omogoča zelo prostorno notranjost. K temu prispevajo tudi ravna tla brez sredin­skega tunela, kakršnega poznamo iz vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Izkoristili smo to posebnost zasnove, da smo notranjost naredili na videz še bolj zračno in da je občutek prostornosti še večji. To na primer velja za novo armaturno ploščo, ki je zasnovana v več nivojih,'' je povedal Norbert Weber, vodja notranjega oblikovanja pri Škodi.

Ključen je velik osrednji zaslon

V notranjosti največ pozornosti dobi ravno osrednji 13-palčni zaslon, kjer bo lahko voznik pregledoval vse pomembe informacije glede Foto: Škoda pogona, zabave in stanja baterije. Ne manjkajo niti veliki digitalni voznikovi merilniki. Pri Škodi bodo zavrgli prepoznavne opremske pakete in bodo ponudli nov način izbire materialov v notranjosti. S tem bodo individualizirali svojo ponudbo ter razširili izbiro za kupce - na voljo bo tudi oblazinjenje iz 60 odstotkov recikliranih plastičnih flaš in iz 40 odstotkov strižene volne.

''Zasnova brez sredinskega tunela nam ponuja številne možnosti. Spredaj smo ta prostor izkoristili za dodaten odlagalni nivo pod večnivojsko sredinsko konzolo. Za potnike na zadnjih sedežih pa to pomeni več prostora za noge pred sredinskim sedežem, pa tudi sicer neobičajno veliko prostora za noge, ki ga omogoča dolga medosna razdalja. Poleg te izjemne prostornosti v korist potnikov ponuja Enyaq iV tudi 585 litrov prostora v prtljažniku,'' je še dodal Weber.