Oglasno sporočilo

Škoda Fabia, kot eden izmed najbolj priljubljenih avtomobilov v svojem razredu in tudi zaželjen model znamke Škoda že vrsto leto dokazuje, da lahko avtomobil veliko prostornosti nudi tudi v povezavi z majhnimi dimenzijami zunanjosti. Škoda Fabia: povsod so ustrezni prostori za odlaganje vaših najdragocenejših stvari, udobja ne manjka, prtljažnik pa je ogromen. Smo vas že prepričali?

Pri Porsche Inter Auto imamo za vas vedno na voljo bogato zalogo vozil. Preverite trenutno ponudbo:

Škoda Fabia, rabljena vozila, Škoda Fabia: cena za vsak žep!

Škoda Fabia, rabljena vozila, Škoda Fabia: ugodno financiranje

Škoda Fabia nova vozila, preverite Škoda hudobro ponudbo pri Porsche Inter Auto! Preverite največjo ponudbo v Sloveniji Škoda Fabia

Dve pomembni izvedenki: Škoda Fabia in Škoda Fabia Combi

Prva generacija modela Škoda Fabia (6Y) je bila premierno predstavljena leta 1999, izdelovali pa so jo osem let. Druga generacija (5J) je bila prvič predstavljena na ženevskem avtomobilskem salonu leta 2007. Prodajati so jo začeli aprila 2007, najprej kompaktni 5-vratni model, kasneje pa še v karavanski izvedbi Fabia Combi. Obe 5-vratni karoserijski različici sta v začetku leta 2010 doživeli temeljito prenovo.

Fabia karavan Combi – za tiste, ki zahtevajo več

Fabia je v obeh karoserijskih izvedbah - s kompaktnim zadkom (kombilimuzina) in kot Škoda Fabia Combi karavan – vedno znova tudi osnova za privlačne posebne modele. Tako je češka avtomobilska znamka že leta 2011 v znamenje spoštovanja do lastnih avtomotošportnih uspehov na trg pripeljala športno različico Fabia Monte Carlo, ki je namenjena bolj športno orientiranim ljubiteljem kompaktnih in zmogljivih 'hot-hatch' avtomobilov, čeprav ta različica obstaja tudi kot karavan. Ponujajo pa tudi različico modela Fabia, ki bo zadovoljila ljubitelje športnih aktivnosti v naravi. Takšna Fabia je okrašena z dodatno oznako Škoda Fabia Scoutline in na voljo v karavanski Combi izvedenki.

Iskanja, povezana s Škoda Fabia

Škoda Fabia tehnični podatki

Manjša gibna prostornina, večja moč. V Škodi Fabii in Fabii Combi je 1,0-litrski bencinski motor s tremi valji in po štirimi ventili na valj že pred časom zamenjal štirivaljni 1,2-litrski agregat. 3-valjni bencinski pogonski motor prinaša večjo moč in večji navor, vsaj v nekaterih različicah. Osnovna verzija tega motorja nosi oznako 1.0 MPI (55 kW/75 KM), nad njo se nahaja različica 1.0 TSI, ki razvije moč 70 kW (95 KM), najbolj zmogljiva različica modela Fabia ima vgrajen pogonski sklop s 81 kW (110 KM), ki zagotavlja še več navora (200 Nm - prej 175 Nm) kot prejšnji 1,2-litrski agregat. Zmanjšanje gibne prostornine prinaša še eno prednost: motorji porabijo do šest odstotkov manj goriva, kar je med drugim rezultat trivaljne motorne zasnove z nizko težo prostih masnih sil in učinkovitejšo oljno črpalko. Vsi motorji so na voljo kupcem ob povezavi z različnimi menjalniki (5- in 6-stopenjski ročni menjalnik ter 7-stopenjski DSG menjalnik). Obstajata pa tudi dve turbodizelsko gnani različici (1.4 TDI s 66 kW / 90 KM in 1.4 TDI s 77 kW (105 KM) pogonske moči) modela Fabia, ki bosta zaradi zelo premišljenega ravnanja z gorivom zadovoljili predvsem tiste, ki na leto prevozijo veliko kilometrov.

Škoda Fabia - praktična

Škoda Fabia je tako kot vsi Škodini modeli polna zanimivih idej. Med številne domiselne oz. 'Simply Clever' rešitve med drugim spadajo dežnik pod sovoznikovim sedežem, strgalo za led pod pokrovom lopute za gorivo, multimedijski nosilec v držalu za pijačo v sredinski konzoli (v katerem je prostor za pametni telefon ali iPod), prenosni koš za odpadke, varnostni brezrokavnik, držala za pijače v oblogah vrat, mrežasta žepa na notranji strani sprednjih sedežev in prostor za litrsko plastenko v sovoznikovem predalu. Seznam serijske in možne komfortne opreme je dolg in odvisen od različice. Kupci ob tem lahko izberejo različne pakete opreme (Easy, Active, Ambition, MonteCarlo in Style). Izkoristite prednosti Simply Clever rešitve in izberite novo Škodo Fabio, ali rabljeno Škodo Fabio.

Škoda Fabia Hudobro financiranje Posebna ponudba različnih HUDOBRO financiranj!

Škoda Fabia je najvarnejši kompaktni avtomobil

Škoda Fabia je najvarnejši kompaktni avtomobil, ker je Škodin model na izvedenem poskusnem trčenju dosegel najvišje število točk v segmentu (v letu testiranja) in poleg tega kot edini od 14 testiranih majhnih avtomobilov prejel najboljšo oceno pet zvezdic. Za primer nezgode Škoda Fabia omogoča optimalno zaščito z obsežnim paketom medsebojno usklajene varnostne opreme. Ob trčenju tako potnike ščiti do šest varnostnih blazin – dve čelni, dve stranski in dve za glavo, ki delujejo v povezavi s petimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi. Osnova visoke pasivne varnosti vozila pa so odlična trdnost karoserije in načrtno optimizirane zmečkljive cone karoserije.

Škoda Fabia Euro NCAP varnostni sistemi

Na poskusnem trčenju Euro NCAP je Škoda Fabia v vseh štirih ocenjevalnih kategorijah (varnost odraslih potnikov, varnost otrok, asistenčni varnostni sistemi in varnost pešcev) prejela najboljšo oceno pet zvezdic. Preizkuševalci so še posebej pohvalili njeno čvrsto potniško celico. Najvišje možno število točk je Fabia dosegla za varnost malčkov v starosti do 18 mesecev. Tudi za varnost triletnih otrok je dobila zelo dobro oceno. Škoda Fabia na ta način lepo dopolnjuje Škodino ponudbo avtomobilov z vrhunsko varnostjo. Vseh sedem aktualnih modelskih serij znamke je v času njihovih uvedb na trg na preizkusnem trčenju Euro NCAP prejelo najvišjo oceno pet zvezdic – od modela Citigo do prestižnega modela Superb.

Škoda Fabia asistenčni sistemi

Odlična varnostna ocena modela Škoda Fabia je rezultat obsežnih prizadevanj podjetja za maksimalno aktivno in pasivno varnost, ker se Fabia ponaša z varnostnimi sistemi, ki močno presegajo običajno ponudbo v tem avtomobilskem razredu. Poleg šestih varnostnih blazin, elektronskega nadzora stabilnosti in elektronske prečne zapore diferenciala XDS+ je v ponudbi tudi opcijski sistem Front Assist (radarska asistenca spredaj zmanjša tveganje naletov) z integrirano mestno funkcijo zaviranja v sili (ob pretečem trčenju zaustavi vozilo). Za trivaljni izvedbi je na voljo tudi prilagodljiva asistenca za razdaljo (Adaptive Cruise Control, ACC), ki do hitrosti 160 km/h vzdržuje konstantno oddaljenost do spredaj vozečega vozila. Funkcija večnaletnega zaviranja po prometni nesreči Fabio samodejno upočasni, da prepreči posledično škodo. Sistem Driver Alert zazna, da je voznik utrujen, ker je njegova koncentracija manjša, in ga na to tudi opozori. Omejevalnik hitrosti preprečuje prekoračenje izbrane hitrosti. Ob speljevanju navkreber vozniku pomaga asistenca za speljevanje na klancu. Za države EU je v serijsko opremo vključen elektronski nadzor tlaka v pnevmatikah.

Škoda Fabia oziroma Škoda Fabia Combi je edinstvena

Škoda Fabia je v svojem segmentu edinstvena tudi zaradi številnih komfortnih rešitev. Mednje sodijo med drugim serijski sistem za avtomatski dostop in zagon vozila brez ključa KESSY (Keyless-Entry-Start-and-exit-System) ali pa parkirni senzorji na sprednjem in zadnjem odbijaču. Za optimalno vidljivost skrbi senzor za dež z asistenco za luči. Prvi samodejno uravnava frekvenco delovanja brisalcev, slednja pa glede na svetlobne razmere vklaplja in izklaplja zasenčene luči. Potniki v Škodi Fabii bodo s pomočjo novih opcijskih storitev Škoda Connect vedno povezani z internetom oz. bodo 'always on'. Te storitve vključujejo storitve Infotainment Online in storitve Care Connect. Ena od najzanimivejših storitev v naboru Infotainment Online so spletne prometne informacije, ki v realnem času prenašajo podatke o prometnem toku na izbrani relaciji in v primeru zastoja predlagajo alternativno pot. Od drugih storitev naj med drugim omenimo informacije o bencinskih črpalkah, prostih parkiriščih, novicah in vremenu.

Storitve Škoda Care Connect

Storitve Care Connect pri modelu Škoda Fabia vozniku pomagajo v mnogih situacijah. Prenos podatkov poteka preko SIM-kartice, ki je fiksno integrirana v vozilu. Ponudba vključuje avtomatski Klic v sili (Emergency Call), ki ob sprožiti zadrževalnega sistema v vozilu avtomatsko vzpostavi povezavo s centrom za klice v sili, lahko pa ga aktivirate tudi ročno.

Škoda Fabia – s tehnološkimi rešitvami vedno na vrhu

Med storitve Care Connect modela Škoda Fabia poleg tega spadata Servisni klic, s katerim lahko po potrebi organizirate pomoč ali dobite odgovore na tehnična vprašanja v zvezi z vozilom, in Proaktivni servisni kontakt. S slednjim lahko podatke o vozilu, ki so relevantni za servisiranje vozila, še pred obiskom servisne delavnice pravočasno posredujete na Škodin servis. Z aplikacijo Škoda Connect App na pametnem telefonu, lahko voznik na daljavo kadarkoli preveri informacije o statusu oken, vrat in pomične strehe (odprta/zaprta) ter zalogi goriva v rezervoarju Škode Fabie. Poleg tega obstaja možnost, da si v avto pošljete navigacijske cilje ali da si na telefonu prikažete trenutno lokacijo parkiranega vozila. Vmesnik Smart Link+ predvaja izbrane aplikacije s pametnega telefona, vklj. z navigacijo, na zaslonu multimedijskega sistema. Funkcija SmartGate pa omogoča, da podatke o vozilu prenesete na pametni telefon, jih tam shranite in uporabljate na mobilni način. Več na Škoda Care Connect.

Škoda Fabia Combi je prva prva izbira mnogih

V Škodini matični tovarni v Mladi Boleslav se je leta 2014 začela odvijati tudi serijska proizvodnja aktualne Škode Fabie Combi, ki je najbolj priljubljeni model v svojem segmentu. Popolnoma novo razvita, tretja generacija kompaktne karavanske različice ponovno postavlja merila na področju prostornosti, funkcionalnosti in prijaznosti do okolja. Novi dizajn izžareva izrazno moč in čustvenost. Kljub kompaktnim zunanjim meram ponuja Fabia Combi obilico prostora za pet potnikov in njihovo prtljago. Prtljažnik je s 530 litri prostornine (pri podrti zadnji sedežni klopi pa 1.395 litri) največji v segmentu. Tretja generacija tega modela je poleg tega praktična kot še nikoli prej. Uporabljenih je do 17 domiselnih rešitev. Dizajn tega praktičnega družinskega avtomobila je čustven. Tako kot že kompaktna izvedba Fabie tudi Fabia Combi navdušuje s sodobnim, drznim oblikovalskim slogom, dinamičnimi proporcionalnimi razmerji. Natančne linije in ostri robovi pričajo o vrhunski kakovosti izdelave in preciznosti detajlov. Kristalasti elementi ter markantna igra svetlobe in senc pa poudarjajo njen karizmatični nastop. Podobno je izvedena tudi zasnova notranjosti, ki jo je mogoče prilagoditi raznolikim željam vsakega posameznika.

Škoda Fabia Combi – s čim se lahko pohvali?

Tudi Škoda Fabia Combi se lahko pohvali z inovativnimi varnostnimi, komfortnimi in multimedijskimi sistemi, ki jih po navadi najdemo samo pri avtomobilih iz višjih avtomobilskih razredov. Mednje med drugim sodi inovativna tehnologija MirrorLink, ki omogoča prikaz aplikacij s pametnega telefona, vključno z navigacijo, na zaslonu multimedijskega sistema. Fabia Combi na področju porabe goriva in emisij CO2 postavlja nova merila, saj porabi do 17 % manj goriva kot njena predhodnica. Obstaja pa tudi zelo varčna različica tega modela v obliki Škode Fabia Combi GreenLine, ki porabi le 3,1 l/100 km, emisije CO2 pa znašajo le 82 g/km. Fabia Combi je stalnica Škodine modelske palete od leta 2000. Do danes je češki proizvajalec prodal več kot 4 milijone primerkov. S tem je Škoda Fabia Combi najbolje prodajani model v svojem razredu.

Škoda Fabia – preverjena rabljena vozila

Pri Porsche Inter Auto d.o.o. vam ponujamo nove in tudi rabljene avtomobile z znanim poreklom, poleg tega pa še kvalitetno vzdrževanje z usposobljenimi servisnimi storitvami in originalnimi rezervnimi deli. Zraven vam nudimo mnoga jamstva in garancije s katerimi se zavežemo, da bo vaš 'jekleni konjiček' deloval še dolgo časa. Z vami smo tekom celotnega procesa - od registracije pa do servisa. V vseh naših poslovalnicah lahko najdete rabljena vozila Volkswagen, rabljena vozila Audi, rabljena vozila Škoda, rabljena vozila SEAT in rabljena vozila Porsche, kot tudi mnoge druge znamke. Pri Porsche Inter Auto d.o.o. smo za kupce rabljenih vozil ustvarili tudi posebno blagovno znamko 'Das WeltAuto'. Pri nas imamo pripravljeno ponudbo rabljenih vozil s podrobno proučenim ozadjem, ki so večinoma slovenskega porekla. Poleg tega so takšna rabljena vozila dobro vzdrževana, natančno pregledana in posledično tudi varna, saj kontrolni pregled rabljenega avtomobila vsebuje vse od vizualnega pregleda do pregleda tehničnih sklopov in karoserije, ki ga opravijo naši visoko usposobljeni tehnični strokovnjaki. V roke vam tako predajo skrbno pregledano in vzdrževano rabljeno vozilo z dejanskim stanjem prevoženih kilometrov. Za vsa vozila pod znamko Das WeltAuto vam ponujamo tudi 12 mesečno garancijo.

Prednosti financiranja pri podružnicah Porsche

Enostavno in hitro, prvi odgovor v 24 urah.

Strokovna pomoč pri nakupu in izbiri ustreznega načina financiranja kar pri prodajnem strokovnjaku po sistemu – vse na enem mestu.

Način financiranja prodajni strokovnjak vedno prilagodi osebnim željam, pričakovanjem in zmožnostim kupca.

Stalne prodajne akcije financiranja, ki so plod tesnega sodelovanja med uvoznikom znamke, družbe Porsche Finance Group Slovenia in prodajalcem in vedno pomenijo še ugodnejši nakup.

Financiranje je tako vedno prilagojeno koncernskim znamkam.

Vas zanima vozilo Škoda iz zaloge in Škoda akcija staro za novo?

Izberite si novo ali rabljeno vozilo znamke Škoda na naši strani www.porscheinterauto.net, mi pa odkupimo vaše vozilo. Hitro in preprosto! Za vas imamo odlično ponudbo »staro za novo«! Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Prednosti ob Škoda odkupu vozila in akciji staro za novo ali staro za staro Škoda:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila v naših poslovalnicah;

ponujamo vam največ pri odkupu vozil znamk Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT in Porsche;

dodatne ugodnosti ob nakupu novega vozila v primeru akcije "staro za novo";

posebno ugodno financiranje pri Porsche Finance Group Slovenia.

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Inter Auto d. o. o.