Škoda se pripravlja na razkritje svojega novega električnega športnega terenca, ki bo manjši od zdajšnjega enyaqa in bo sodil v ključni razred kompaktnih SUV-jev. Elroq ob tem prinaša tudi nov Škodin oblikovalski jezik. Prototipi so za zdaj uradno še zamaskirani, saj bodo elroqa v polnosti razkrili šele jeseni.

Elroq bo dimenzijsko primerljiv z električnima tekmecema kot sta renault scenic in ford explorer, bo pa nekaj manjši od tesle model Y, enyaqa ali volkswagna ID.4. Elroq bo primerljiv s klasičnim bencinsko gnanim modelom karoq. V prihodnje bodo izdelali še manjši model z imenom epiq.

Tri baterije in napoved učinkovitega polnjenja

Pri baterijah bodo kapacitete 55, 62 ali 82 kilovatnih ur (kWh), moč elektromotorja pa bo znašala od 125 do 220 kilovatov. Pri obeh manjših baterijah je pogon na zadnji kolesi, pri večji pa gre lahko tudi za dvojni elektromotor s štirikolesnim pogonom. Doseg bo pri največji bateriji po standardu WLTP znašal do 560 kilometrov.

Največja moč polnjenja DC je do 175 kilovatov, pri polnjenju AC pa do 11 kilovatov. Pri Škodi obljubljajo učinkovito polnjenje, kar pomeni polnjenje od 10 do 80 odstotkov baterije v 28 minutah.

Kot smo pri Škodinih avtomobilih že navajeni, bo imel elroq tudi precej praktičnih pripomočkov v notranjosti in ugodno velik prtljažnik. Ta bo meril 470 litrov, mogoče pa ga bo povečati do 1.580 litrov.

Foto: Škoda

Foto: Škoda