Škoda, da bo ta korejski velikan pri nas spregledan #foto

Sorento je postal oblikovno svež in bistveno bolj drzen od svojega predhodnika. Foto: Kia

Res je, da četrta generacija sorenta pri nas ne bo ravno podirala prodajnih rekordov, povsem drugače pa je v drugih državah. Tam je sorento precej priljubljena izbira v svetu velikih športnih terencev, zato so bila pričakovanja javnosti velika. Korejci niso smeli razočarati in tudi niso.

Vizualno je postal drznejši

Če se najprej ustavimo pri zunanjem videzu, vidimo veliko novega. Na sprednjem delu je nameščena prepoznavna maska hladilnika, ki Foto: Kia jo pri Kii poimenujejo tigrov nos in se lepo zlije s pametnimi žarometi v tehnologiji LED. Znatno daljši je tudi pokrov motorja, kar za tri centimetre naprej so pomaknili tudi stebrička A.

Kot smo navajeni, so oblikovalci do skrajnosti pomaknili kolesa na robova karoserije. S kratkimi previsi, nabitimi sprednjimi blatniki in dinamično oblikovanimi zadnjimi žarometi se je nova generacija oblikovno občutno odmaknila od predhodnika. Želi biti drzna in se razlikovati od najbližjih konkurentov.

Kvantni skoki naprej

Morda še bolj kot spremenjen zunanji videz preseneti znatno izboljšana potniška kabina. Gre za velike spremembe, ki prinašajo sofisticiran videz in po drugi strani ohranjajo prostornost. Sorento bo na voljo tudi kot sedemsedežnik, nova generacija pa se lahko pohvali z 12,3-palčnimi digitalnimi merilniki ter osrednjim zaslonom na dotik z diagonalo 10,25 palca.

V notranjosti veliko pozornosti vzbuja novo vrtljivo stikalo samodejnega menjalnika, veseli pa dejstvo, da so pri Kii obdržali fizična stikala za upravljanje klimatske naprave.

Foto: Kia