Prva korejska novost leta vendarle tudi v Slovenijo #foto

Kia je za zdaj objavila dve napovedni fotografiji oziroma skici novega sorenta, ki ga bodo razkrili na avtomobilskem salonu v Ženevi. Sorento bo na voljo tudi kot priključni hibrid. V Slovenijo bodo klasičnega sorenta pripeljali poleti, elektrificiranega pa jeseni.

Poudarek v Sloveniji le na treh modelih

Vsaj v Sloveniji bo sorento sicer predstavljal manj kot odstotek prodaje te korejske avtomobilske znamke. Ta namerava letos v Sloveniji prodati 3.300 vozil.

Med njimi bo največ avtomobilov družine ceed (35 %), stonicov (29 %) in sportagov (23%). Preostalih 13 odstotkov bodo predstavljali rio, picanto in niro (hibridni in električni). Manj kot odstotek prodaje (torej manj kot 30 vozil) bodo predstavljali modeli kot so sorento, stinger, električni e-soul …

Sorento bo jeseni na voljo tudi kot priključni hibrid. Foto: Kia