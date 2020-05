Sintetična goriva prihodnosti? Mercedes jim je rekel ne.

Pri Audiju sintetična goriva razvijajo že nekaj let, pridelovati pa so ga začeli lansko leto.

Pred časom smo že pisali o nameri McLarna, da so začeli poglobljen razvoj tehnologij za uporabo sintetičnih goriv. O alternativni vrsti goriva razmišljajo tudi pri Mazdi, Bentleyju in Volkswagnu, ravno nasprotnega mnenja pa so pri Mercedes-Benzu, kjer pravijo, da sintetična goriva niso uspešna zamenjava in bodo finančna sredstva raje namenili razvoju električnih vozil.