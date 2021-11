Simbol srednjega sloja: VW končuje proizvodnjo kitajske santane

Volkswagen je skupaj s SAIC Motor izdeloval santano v tovarni v mestu Yizheng, kjer so med drugim izdelovali tudi Škodin model rapid in športnega terenca tharu. Gre za eno večjih Volkswagnovih tovarn na Kitajskem, kjer so na letni ravni lahko izdelali vse do 224 tisoč avtomobilov.

Prvi avto je zapeljal na ceste že davnega leta 1985

Volkswagen uradno še ni potrdil konca, a so to mediji našli zapisano v nekaterih državnih dokumentih. Tudi tiskovni predstavnik Kot razkrivajo dokumenti bo Volkswagen prenehal s proizvodnjo modela, ki ga bodo nadomestili predvsem športni terenci različnih velikosti. Foto: Guliver Image Volkswagna je nakazal, kam se usmerjajo: "Želje kupcev se počasi odmikajo od limuzin z motorji na notranje zgorevanje k modelom na električni pogon in k športnim terencem."

Proizvodnja santane je na Kitajskem stekla leta 1985. V tem času so prodali več kot šest milijonov avtomobilov. Cenovno dosegljiva limuzina je postala statusni simbol v devetdesetih letih, ko je gospodarstvo cvetelo. Obenem je santana pomagala Volkswagnu pri preboju na tem zahtevnem trgu, uspešnost modela pa je Volkswagen izstrelila med najbolje prodajane tuje znamke na kitajskem trgu.

Avto, ki je tlakoval pot prodajnim uspehom

Ravno zaradi priljubljenosti santane je Volkswagen v prihodnjih letih gradil na prodajnih številkah in s številnimi cenovno dostopnimi športnimi terenci še dvigoval prodajo. V lanskem letu so tam prodali 3,85 milijona avtomobilov, največ med vsemi. V prvih desetih mesecih letošnjega leta pa so prodali 970.438 avtomobilov, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi epidemije covid-19 in številnih domačih tekmecev, ki kot po tekočem traku predstavljajo nove električne modele.

Namesto santane in rapida bodo po napovedih v tovarni v Yizhengu izdelovali model t-cross in prenovljeni športni terenec tharu, manjšega pola in limuzino lamando. Celoten prenos proizvodnje teh modelov v to tovarno bo sodeč po pridobljenih dokumentih končan leta 2023.