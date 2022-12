Šef Renaulta z novo funkcijo: evropski avtomobilski lobisti z novim predsednikom

"Ta pretekla leta so zaznamovale pandemija covid-19, motnje v dobavni verigi, vojna v Ukrajini in energetska kriza – vse to je močno vplivalo na naš sektor. Kljub temu je bila evropska avtomobilska industrija zanesljiva industrijska hrbtenica EU v zelo nestabilnih časih. Hkrati smo svarili pred pretirano regulacijo in pozivali, naj bo tehnološka nevtralnost osnova konkurenčnosti EU," je ob slovesu povedal Zipse.

Vsako leto volitve za predsednika

Predsednik ACEA je izvoljen za enoletni mandat z možnostjo ponovne izvolitve izmed izvršnih direktorjev podjetij članic – največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov, kombijev, tovornjakov in avtobusov. "Če pogledamo naprej, Evropa nujno potrebuje izvajanje politike, ki v celoti podpira naš cilj razogljičenja in nam omogoča, da se spoprimemo z naraščajočo svetovno konkurenco. Predlog Euro 7 bi v svoji trenutni obliki elektrifikaciji odvzel ogromne človeške in finančne vire, ravno v času, ko druge svetovne regije ustvarjajo privlačno naložbeno okolje za mobilnost brez emisij," je ob izvolitvi povedal Luca de Meo.