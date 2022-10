Še vedno ponuja veliko: Hondin glavni adut zapeljal v Slovenijo

Civic je zagotovo ena izmed legend avtomobilskega sveta, ki bo prihodnje leto upihnil že svojo petdeseto svečko. Globalno gre za enega najbolje prodajanih modelov, ki je zdaj v enajsti generaciji zapeljal na slovenske ceste. Čeprav z občutnim cenovnim dvigom v primerjavi s predhodnikom, še vedno velja za enega boljših avtomobilskih paketov − vozniško odličen, nadpovprečno prostoren in tehnološko po zadnji modi. Pri nas bo na voljo v treh paketih opreme z enim samim hibridnim motorjem in začetno ceno 34 tisoč evrov (32 tisoč ob upoštevanju popusta ob financiranju).

Civic vizualno manj izstopa od predhodnika, a še vedno dovolj glede na svojo oblikovno plat znotraj "golfovega" razreda. Gre za všečen avtomobil, ki ne polarizira več v takšni meri kot prej. Honda se torej z enajsto generacijo bolj aktivno in predvsem bolj resno podaja po kupce v enem bolj priljubljenih segmentov pri nas. Vsekakor pa s popolnoma prenovljenim podvozjem, odličnimi voznimi lastnostmi stopa nasproti športnim terencem ter predstavlja umik od vse bolj priljubljene karoserijske oblike avtov.

Gre za serijsko zelo bogato opremljen avto

Pri slovenskem uvozniku Honde so z novim avtomobilom lahko upravičeno samozavestni, saj zopet ponujajo zelo prepričljiv paket. Nov civic je opremljen z varnostnim paketom Honda sensing, kar prinaša vse ključne aktivne varnostne sisteme in vozniške asistente. Vsekakor gre za serijsko enega bolje opremljenih avtov znotraj segmenta, saj je del serijske opreme tudi sistem za vozila v mrtvem kotu, sistem za nenamerno menjavo voznega pasu, žarometi LED, parkirni senzorji in številni drugi sistemi.

Ima sicer res veliko adutov, vključno z odličnimi voznimi lastnostmi in uporabnim prostorom. Po načrtih uvoznika naj bi do konca letošnjega leta na naše ceste zapeljalo 45 avtomobilov, prihodnje leto pa okoli 200. Občutni prodajni preskok se bo zgodil kljub višji vstopni ceni. Ta se začne pri 34 tisoč evrih, vam pa ob izbiri hišnega financiranja ceno znižajo za dva tisočaka. To je precej več, kot so za civica želeli pred petimi leti, a kot pravijo pri uvozniku, če bi izenačili opremo, je razlika manjša, in sicer med tremi in štirimi tisočaki.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Hibridni motor je zelo varčen

Ena večjih novosti pri novem civicu je prihod hibridnega motorja. Ta zamenjuje kar tri motorje, ki so bili na voljo prej (dva bencinska, en dizelski). Gre za drugačen hibridni sistem, saj povsem nov dvolitrski bencinski motor s 105 kilovati skrbi izključno za polnjenje pogonske baterije. Avto praktično vedno poganja elektromotor s 135 kilovati in 315 njutonmetri navora, ki črpa energijo z novo razvite baterije s kapaciteto 1,05 kilovatne ure. Kratek test na cesti daje zelo pozitivne občutke. Zaradi hipnega navora elektromotorja je civic zelo dinamičen, z obilico moči. Vožnja je tiha, ob močnejšem pospeševanju pa ni bilo tistega prepoznavnega "zaletavanja" menjalnika CVT. Tovarna obljublja porabo 4,7 litra na 100 prevoženih kilometrov.

Velik prtljažnik in obilica prostora zadaj

Je pa civic še dodatno zrasel v dolžino. S 4.551 milimetri se vse bolj približuje modelom iz višjega segmenta. Na račun izboljšane prostornosti so Hondini inženirji dodatno podaljšali medosje za 35 milimetrov, to prinaša tudi 410-litrski prtljažni prostor. Prav tako so razširili zadnji kolotek za 21 milimetrov.

Za volanom je tipično Hondino. Materiali so dobri, čeprav ne najboljši. A tega civicu ne zamerimo. Ima pomembna fizična stikala, stavi na minimalizem in varno vožnjo. Tako vozniku ni treba dolgo časa tapkati po zaslonu na dotik, saj ima na dosegu roke vsa pomembna fizična stikala. Tudi 10,2-palčni digitalni merilniki so preprosti in pregledni ter ne zmotijo pozornosti voznika. Z boljšo opremo (sport 35.490 evrov in advance 38.790 evrov) prihajajo tudi boljši materiali, kot je usnje, a vsaj na kratkem druženju večjih pripomb ni. Tudi preglednost je zelo dobra, še boljši pa položaj za volanom. Ne smemo pozabiti, da civic še vedno zna govoriti in pisati slovensko, čeprav ga izdelujejo v tovarni Yorii na Japonskem.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman