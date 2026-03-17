Peugeot uvaja nov bencinski motor turbo 100, ki bo od pomladi 2026 na voljo v modelih 208 in 2008, pozneje pa previdoma tudi pri drugih znamkah Stellantisovega koncerna.

To je tretja generacija 1,2-litrskega trivaljnika, ki prinaša pomembne tehnične nadgradnje z namenom izboljšanja vozne dinamike, učinkovitosti in zanesljivosti.

Motor razvije 74 kilovatov (101 “konja”) in 205 Nm navora, pri čemer nova turbina s spremenljivo geometrijo izboljšuje odzivnost predvsem pri nizkih vrtljajih. To pomeni boljšo prožnost v mestni vožnji in lažja prehitevanja, kar je bila ena ključnih razvojnih usmeritev.

Foto: Gregor Pavšič

Na področju učinkovitosti Peugeot uvaja visokotlačni neposredni vbrizg (350 barov), Millerjev cikel delovanja ter optimizirano krmiljenje ventilov, kar prispeva k nižji porabi goriva in emisijam. Motor naj bi tako ponudil boljše razmerje med zmogljivostjo in ekonomičnostjo kot dosedanji agregati.

Pomemben poudarek je tudi na zanesljivosti: novi turbo 100 uporablja verigo namesto zobatega jermena, poleg tega pa so prenovljeni ključni sestavni deli, kot so batni sklop in motorni blok. Motor je prestal obsežna testiranja, vključno z več kot tremi milijoni prevoženih kilometrov in dolgoročnimi obremenitvenimi preizkusi.

Predvidoma bo služil tudi za osnovo v hibridnih pogonih

Obenem prinaša tudi nižje stroške vzdrževanja, saj se servisni interval podaljšuje na dve leti oziroma 25.000 kilometrov. Novi motor tako predstavlja evolucijo klasičnega bencinskega pogona, ki naj bi ob elektrifikaciji še naprej igral pomembno vlogo v ponudbi znamke.

Čeprav bo motor sprva na voljo kot klasičen bencinski pogon, ga pri Peugeotu vidijo kot osnovo za nadaljnjo elektrifikacijo. V prihodnje naj bi služil tudi kot temelj za blage hibride, priključne hibride in celo polne hibride znotraj skupine Stellantis, kar potrjuje, da klasični motorji ostajajo pomemben del prehodnega obdobja v električno mobilnost.