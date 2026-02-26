Skupina Stellantis je za leto 2025 poročala o 153,5 milijarde evrov prihodkov in kar 22,3 milijarde evrov neto izgube. Vodstvo izgubo pripisuje prehitremu prilagajanju energetski tranziciji ter obsežnemu strateškemu resetiranju, s katerim želi podjetje znova uskladiti ponudbo s preferencami kupcev – od električnih do hibridnih in klasičnih pogonov.

Leto 2025 je zaznamoval 2-odstotni padec prihodkov, predvsem zaradi negativnih valutnih učinkov in cenovnih pritiskov v prvi polovici leta. Neto izgubo v višini 22,3 milijarde evrov so v veliki meri povzročile enkratne obremenitve v višini 25,4 milijarde evrov, povezane s strateško preusmeritvijo, prilagoditvami dobavne verige za električna vozila ter spremembami v regulatornem okolju. Prilagojena operativna izguba je znašala 842 milijonov evrov, prosti denarni tok iz industrijske dejavnosti pa je bil negativen v višini 4,5 milijarde evrov.

V drugi polovici leta so se kazalci začeli izboljševati. Dobave so dosegle 2,8 milijona vozil, kar je 11 odstotkov več kot leto prej, prihodki pa so medletno zrasli za deset odstotkov. Severna Amerika je prispevala največ k rasti, ob tem pa podjetje poroča tudi o izboljšavah na področju kakovosti in operativne učinkovitosti. Negativni prosti denarni tok se je v drugi polovici leta zmanjšal na –1,5 milijarde evrov, kar pomeni občutno izboljšanje glede na prvo polovico leta.

Obeti so boljši, stavili bodo na različne pogone

Ključni del strategije predstavlja odločno resetiranje poslovanja, ki vključuje prenovo produktnih načrtov, prilagoditev dobavne verige za električna vozila ter reorganizacijo dela v Evropi. Vrednost teh ukrepov znaša približno 22,2 milijarde evrov, del teh stroškov pa bo izplačan v naslednjih štirih letih. Uprava je zaradi ohranjanja močne bilance začasno ustavila izplačilo dividend za leto 2026 ter odobrila izdajo do pet milijard evrov hibridnih obveznic.

Za leto 2026 Stellantis napoveduje postopno izboljšanje: enomestno rast prihodkov, nizko enomestno operativno maržo in boljši prosti denarni tok. Vodstvo poudarja, da bo poudarek na izvedbi, racionalizaciji stroškov in širjenju ponudbe modelov – od električnih do hibridnih in klasičnih motorjev – z namenom ponovne vzpostavitve dobičkonosne rasti.