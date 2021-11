Še je čas, da prehitite podražitve

Cene vozil so pod močnim pritiskom pomanjkanja zalog in inflacije.

Kia z neprekosljivo kakovostjo že dolgo in vse bolj osvaja svet.

Globalno pomanjkanje polprevodniških čipov, ki ga je sprožila pandemija koronavirusa, še vedno povzroča težave pri svetovni proizvodnji vozil. Ta je vedno manj sposobna dohajati rastoče povpraševanje kupcev po novih modelih, ki imajo vse bolj dodelano elektroniko, pri kateri so čipi ključnega pomena.

Zaradi proizvodnega šoka je že v letošnjem letu iz svetovnih obratov prišlo mnogo manj novih avtomobilov, trend pomanjkanja vozil pa se bo nadaljeval tudi v letu 2022. Ob pomanjkanju ponudbe se napovedujejo astronomske podražitve v razponu od 20 do 30 odstotkov, saj dodaten pritisk na cene predstavlja tudi pričakovana inflacija. Pravi trenutek za nakup novega avta je zato prav zdaj, ko so vozila iz zaloge ponekod še na voljo.

Če razmišljate o nakupu novega avtomobila, se vam splača pohiteti. Verjetno ste že slišali, da v svetu vlada vsesplošno in akutno pomanjkanje polprevodniških čipov, ki močno vpliva na avtomobilsko ponudbo. Čipi so namreč nenadomestljiv del sodobnih vozil, ki zaradi svoje zapletenosti potrebujejo čedalje več elektronike – kar od 80 do 130 komponent vozila vsebuje polprevodnike. Prav zaradi njihovega pomanjkanja je marsikatera svetovna znamka že upočasnila ali začasno celo ustavila proizvodnjo, to pa za kupce pomeni manj izbire in višje cene.

Ujemite čas, ko lahko ponekod še izbirate – in prehitite inflacijo

Kia v svojih salonih po Sloveniji nudi zavidljivo zalogo več kot tri tisoč novih vozil.

Medtem ko bo pomanjkanje polprevodnikov predvidoma trajalo še naslednje leto, se na trgu v tem trenutku hkrati dogaja veliko povpraševanje po vozilih – kopičijo se naročila strank, ki jim ponudniki ne morejo slediti. Manjše in zamujajoče dobave iz tovarn otežujejo naročanje vozil, zaloge so pri večini ponudnikov majhne, dobavni roki pa se povsod podaljšujejo.

Naravna posledica stanja premajhne ponudbe oziroma zakasnelih dobav je – poleg nezadovoljstva potencialnih kupcev, seveda – tudi podražitev vozil, ki se že dogaja, situacija pa bo v letu 2022 po napovedih še slabša. Izbira vozil na avtomobilskih trgih bo zagotovo šibka, napovedujejo pa se celo 20- do 30-odstotne podražitve novih vozil, do katerih bo prihajalo tudi zaradi pričakovane inflacije.

Pravi čas za nakup vozila je zdaj Glede na razmere je jasno, da je pravi trenutek za nakup vozila zdaj, ko so vozila še na voljo. In kje na slovenskem trgu se vam v tem trenutku odpira najboljša priložnost? Za razliko od večine avtomobilskih podjetij, ki skoraj nimajo avtomobilov za neposredno dobavo, daleč največ ponuja Kia – v svojih salonih po Sloveniji nudi zavidljivo zalogo več kot tri tisoč novih vozil. To je za te okoliščine in čase izjemno bogata ponudba, ki pa prinaša še veliko več od same količine: na izbiro vam ponujajo veliko različnih modelov Kia, ki jih lahko odpeljete po najugodnejših akcijskih cenah, ob nakupu pa vam v aktualni ponudbi pri nekaterih modelih in opremah omogočajo tudi nakup seta kakovostnih zimskih pnevmatik za samo 1 evro.

Kia premika mejnike v avtomobilski kakovosti

Velika izbira pa nikakor ni edini razlog za nakup Kie – tu je tudi neprekosljiva kakovost, s katero vozila Kia že dolgo in vse bolj osvajajo svet. Dokaz zanjo je na primer popolnoma novi električni Kia EV6, ki je ravno v teh dneh prejel prestižno nagrado Nemški premijski avto leta 2022, odmevna svetovna priznanja pa že vrsto let osvajajo tudi drugi modeli Kia. To ni naključje, saj Kia sodi med najbolj tehnološko napredne avtomobilske znamke z originalnim dizajnom, prvovrstno izdelavo, ki postavlja nova merila, najnaprednejšo varnostno in udobnostno opremo ter že legendarno nepremagljivo sedemletno tovarniško garancijo, ki velja za celotno vozilo in je še vedno najdaljša v Evropi. Vozila Kia poleg tega zagotavljajo zelo visoko vrednost glede na ceno, ki jo skozi leta uporabe odlično držijo, po zaslugi nesporne kakovosti, dolgotrajne garancije in razvejane servisne mreže.

Nenazadnje je lahko razlog za nakup Kie tudi rastoča priljubljenost pri domačih voznikih, ki je posledica vse bolj očitne odličnosti vozil te znamke. Letos septembra je namreč v Sloveniji vsak deseti fizični kupec kupil Kio, kar je rekordni rezultat, ki Kio uvršča na peto mesto po prodaji med vsemi avtomobilskimi imeni.