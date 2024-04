Samovozeči robotaksiji so na Kitajskem že realnost, sodelovati želi tudi Tesla

Foto: Reuters Obisk Elona Muska je v Pekingu trajal manj kot 24 ur. Američan se je med drugim sestal z Li Qiangom, kitajskim premierjem. Med obiskom pa je Musk sklenil tudi partnerstvo z Baidujem, pogosto imenovanim kitajskim “Googlom”, kar bi odprlo pot Tesli na kitajski trg samovozečih avtomobilov. Tesla bo svoj robotaksi predvidoma pokazala 8. avgusta letos. Musk je nedavno že poudaril, da je ta trenutno glavna Teslina razvojna prioriteta.

Samovozeči taksiji so na Kitajskem že realnost

Baidu Apollo je Baidujev projekt avtomobilske samodejne vožnje in storitev robotaksijev. Letos februarja so prejeli dovoljenje za opravljanje samodejnih voženj z letališča Daixing v Pekingu in sicer na 40 kilometrov dolgem odseku hitre ceste med letališčem in urbanimi predeli tega mesta. Marca so nato v Wuhanu zagnali svojo storitev robotaksijev, ki deluje 24 ur in vse dni v tednu.

Po trditvah Baiduja je projekt Apollo največji ponudnik samovozečih prevozov na svetu. Konec lanskega septembra so objavili podatek o skupno 4,1 milijona opravljenih prevozov. Samo v lanskem tretjem četrtletju je bilo teh 821 tisoč. Kljub rasti zanimanja pa Baidu potrebuje kupce, ki bi jih zanimala njihova tehnologija. Če je do posla s Teslo dejansko prišlo, bi bila lahko to velika spodbuda za projekt. Konkurenca na Kitajskem je tudi na področju samovozečih vozil izjemna - poleg nekaterih zagonskih podjetij so lastne sisteme začeli razvijati tudi proizvajalci avtomobilov kot so Xpeng, Nio, Huawei in Zeekr.

Tesla želi tudi na Kitajskem ponuditi svoj sisem samodejne vožnje FSD, ki za kitajske kupce do zdaj ni bil na voljo. Foto: Reuters

Muska je v hotelu obiskal tudi Robin Zeng, predsednik podjetja CATL, največjega proizvajalca baterij. Foto: Reuters

Namesto Googlovih v kitajskih teslah že Baidujevi zemljevidi

Tesla z Baidujem že sodeluje od leta 2020. Njihove zemljevide so integrirali v tesle za kitajski trg. Za Teslo je dogovor s kitajsko družbo nujen, če želi sodelovati na kitajskem samovozečem trgu. Predpogoj je namreč sodelovanje z eno izmed kitajskih družb, ki je za zemljevide dobila ustrezen certifikat kitajskih oblasti. Baidu je eden izmed ducata prejemnikov takega certifikata.

Kje naj Tesla hrani podatke?

Med perečimi vprašanji je tudi delitev podatkov samovozečih avtomobilov med ZDA in Kitajsko. Tamkajšnje oblasti od Tesle zahtevajo, da vse podatke hrani znotraj Kitajske in jih ne prenaša v ZDA. Tema Muskovega sestanka z Qiangom je bila možnost, da bi Tesline podatke s ceste v ZDA lahko uvozili na Kitajsko in tako izboljšali vozniško izkušnjo.