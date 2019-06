"Samo letenje je lepše od tega avtomobila!"

OPEL - 120 let utiranja poti, navdiha, pustolovščin, inovacij, zabave, odličnosti in vsestranskosti

Leto 1899 je bilo odmevno iz več razlogov. Ustanovljena sta bila dva od najbolj priljubljenih klubov pregovorno najpomembnejše postranske stvari na svetu, nogometa - FC Barcelona in AC Milan. Avtomobilski navdušenci pa so dobili znamko , ki še danes osvaja ljudi po vsem svetu.

Od vozila Opel Patentmotorwagen System Lutzmann (leto 1899) do Grandlanda

Znamka Opel iz Rüsselsheima se uvršča med avtomobilske proizvajalce z najdaljšo zgodovino, saj je sprva nastala kot tovarna šivalnih strojev, pozneje pa tudi koles.

Minilo je 120 let utiranja poti, navdiha, pustolovščin, inovacij, zabave, odličnosti in vsestranskosti. Tisto, po čemer danes najbolj slovijo njihova vozila, sta vznemirljivost tako v oblikovanju kot vožnji in seveda dostopnost vrhunskih tehnologij, ki so vključene v njihova vozila.

"Narejen za nas vse"

"Opel. Zasnovan v Nemčiji, narejen za nas vse." To je slogan, s katerim so že od samih začetkov v avtomobilski svet uvajali inovacije in tehnološke rešitve, ki so jih uspešno in hitro prenašali v serijsko proizvodnjo, zato so bili opli vedno med najvarnejšimi, najčistejšimi, najudobnejšimi in najbolj praktičnimi avtomobili.

Še danes je proizvajalec avtomobilov s sedežem v Rüsselsheimu trdno zasidran v središču družbe in ponuja tehnologije, ki so sicer rezervirane za draga prestižna vozila. Inovativne rešitve, kot so matrični žarometi IntelliLux LED® v kompaktni Astri (evropski avto leta 2016) in admiralski ladji Insignii, aktivni ergonomski sedeži s potrdilom združenja AGR (na voljo v različnih modelih) ali obsežna paleta asistenčnih sistemov za več varnosti in udobja (z vsemi modeli), so značilne za znamko Opel.

Ali ste vedeli? Pravi Opel navdušenec bi moral: biti spočet na zadnjem sedežu Opel Rekord Caravana njegovega očeta,

obiskati razstavo starodobnih vozil v Opel villah,

jesti CHIO chips,

enkrat prižgati žaromete na Opel GTju,

pojesti kosilo v restavraciji F40 Las Brisas v Rüsselsheimu,

obiskati Opel ZOO v Kronbergu,

pogledati film Manta, Manta,

voziti skozi noč z Opel LED matričnimi žarometi, ki noč spremenijo v dan.

Opel Olympia Rekord iz leta 1953

Opel praznuje in obdaruje Da, Opel praznuje in od rojstnodnevnega jubileja nemškega giganta lahko imate veliko tudi vi. Vsak, ki bo kupil Opla do 22. junija, bo dobil 3 x 120 evrov za gorivo, dodatno opremo in zavarovanje Sodelujte v nagradni igri in se odpeljite s sanjskim oplom V okviru 120-letnice pa lahko tudi sodelujete v nagradni igri in se odpeljete s sanjskim oplom. Za sodelovanje v nagradni igri med 5. 6. in 22. 6. 2019 obiščite Oplove salone in opravite cenitev svojega vozila. S tem boste brezplačno sodelovali v nagradni igri in se potegovali za 120 dni uporabe izbranega Opla. VEČ O NAGRADNI IGRI

Kako pa se je vse skupaj začelo? Sophie Opel je prisluhnila nasvetu sinov Carla, Wilhelma in Friedricha ter se leta 1899 – štiri leta po smrti ustanovitelja podjetja Adama Opla – odločila, da bodo začeli proizvajati avtomobile.

Kar se je začelo v garaži v Rüsselsheimu na Majni s 65 ročno izdelanimi vozili Opel Patentmotorwagen System Lutzmann, je že pred dolgo časa preraslo v množični fenomen z več kot 70 milijoni izdelanih avtomobilov do zdaj.

Opel Kapitän

Že od začetka je bilo Oplovo vodilo izdelovati avtomobile kar se da učinkovito in tako zagotoviti, da bodo dostopni širši javnosti. Tako je na primer Opel kot prvi nemški proizvajalec že leta 1924 uvedel izjemno gospodarno proizvodnjo s tekočim trakom, ta pa je pomagala, da so postale prodajne uspešnice tako Opel 4/12 PS Laubfrosch kot tudi vse poznejše Oplove različice z motorjem s štirimi konjskimi močmi.

Podjetje je že v 30. letih 20. stoletja na trg poslalo tehnološko napredna vozila za množice: to sta bila Opel P4 in Kadett (že takrat s samonosno karoserijo). V Nemčiji izdelani avtomobili so bili cenovno dostopni in uspešno uvajali dosežke nemških inženirjev. Demokratizaciji mobilnosti je Opel ostal zvest celo pri razvoju športnega avtomobila: leta 1968 je na ceste pripeljal dostopen sanjski avto – Opel GT.

Legendarni Opel GT. "Nur Fliegen ist schöner ("Samo letenje je lepše")," so pri znamki zapisali ob predstavitvi avtomobila.

Znamka je imela vodilno vlogo v vseh segmentih, modeli, kot so bili Opel Kadett, Rekord in Kapitän, so bili značilni za obdobje obnove in obdobje gospodarskega čudeža. Sledile so jim legende sloga Opel GT, Manta in Monza.

V 80. in 90. letih so kot prodajne uspešnice in simbol ponovne združitve zaslovele Corsa, Astra in Zafira. Po padcu berlinskega zidu in odprtju nove tovarne v Eisenachu je postal Opel bolj priljubljen kot kadarkoli prej. Med letoma 1991 in 1998 so izdelali 4,2 milijona Aster prve generacije, ki je tako postala največkrat izdelani Oplov model.

Opel Manta

V tretjem tisočletju so bogato dediščino nadaljevali Insignia in športni terenci

Insignia A je kot prvi opel že leta 2008 uvedla prepoznavanje prometnih znakov, na voljo pa je z inteligentnim sistemom osvetlitve AFL+. Tako kot Astra je tudi druga generacija Oplove admiralske ladje zaradi učinkovitosti izgubila nekaj kilogramov. Insignia nove generacije je lažja, varčnejša in obenem prostornejša. Posebna značilnost avtomobilov Insignia GSi, Country Tourer, Grand Sport in Sports Tourer je štirikolesni pogon s prilagoditvijo vektorjev navora, ki glede na vozne razmere v delčku sekunde individualno pospeši posamezno zadnje kolo. Opel Insignia je prvo vozilo velikoserijskega proizvajalca s to tehnologijo v segmentu srednje velikih avtomobilov.

Opel Insignia GSi

Sledilo je obdobje SUV. Opel je zelo zgodaj prepoznal ta trend in se že leta 2012 odzval z edinstveno ponudbo v segmentu B. Manjša kompaktna Mokka je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom in je že od vsega začetka izjemno priljubljena. V kompaktnem razredu sta se ji leta 2017 pridružila še Crossland X in Grandland X. Vsi člani družine X so na voljo z aktivnimi sedeži s potrdilom AGR (Akcija za zdrav hrbet). Ergonomski in udobni sedeži so del Oplovih genov že zelo dolgo – že pred 120 leti je bil Oplov Patentmotorwagen System Lutzmann ponosno opremljen z usnjenim oblazinjenjem.

Različice 120 let 120-letnico Opel z uporabniki proslavlja tudi tako, da je svoji ponudbi modelov dodal posebne različice "120 let". Te so na voljo pri različnih modelih nemške znamke. Različice "120 let" so opremljene z vrsto inovativnih tehnologij, odlikujejo jih tudi oblikovni poudarki in številne funkcije za udobje, vključene v standardno opremo, na voljo pa so po še posebej privlačnih cenah.

MOKKA X Mestno središče ali teren: izkusite eXtra varnost, povezave in terenski občutek vrhunskega športnega terenca. Odkrijte Mokko X - serijo 120 let s številnimi ugodnimi paketi opreme! ZANIMA ME PONUDBA.

GRANDLAND X Pripravljeni na vsako pustolovščino: zagotovite si svojega Grandlanda X - serijo120 let z obilico vrhunskih tehnologij in osupljivim oblikovanjem. Dodatno izbirajte še v naši ponudbi jubilejnih paketov opreme! ZANIMA ME PONUDBA.

CROSSLAND X Elegantni "crossover" z navdihom športnega terenca: izjemno učinkoviti motorji, inovacije prestižnega razreda in osupljiva prilagodljivost. Odkrijte serijo 120 let z ugodnimi paketi opreme! ZANIMA ME PONUDBA.

ASTRA Standard v kompaktnem razredu: Astra funkcije prestižnega razreda združuje s športno vožnjo in izjemnimi povezavami. Sestavite svojo Astro serije 120 let z ugodnimi paketi opreme! ZANIMA ME PONUDBA.

CORSA Preprostejša, varnejša, pametnejša: izjemen mestni avto s tehnologijami prestižnega razreda in najboljšimi inovacijami nemške izdelave. Odkrijte Corso - serijo 120 let! ZANIMA ME PONUDBA.

INSIGNIA Insignia vas s svojo zmogljivostjo vabi, da se podate na ceste: elegantna oblika, vrhunska povezljivost in inteligentni sistemi za pomoč vozniku – navdušeni boste nad paketi serije 120 let! ZANIMA ME PONUDBA.